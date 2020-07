Přestože koronavirus vystavil letos stopku i mezinárodnímu filmovému festivalu, zájemci v Karlovarském kraji o filmy z přehlídky nepřijdou tak úplně.

Dokument MEKY | Foto: MFF KV

Ještě do 11. července jim projekt Tady Vary nabízí alespoň některé z filmů, které se měly objevit na festivalu. A dobrá zpráva bezesporu je, že se do projektu zapojila i kina v našem kraji. Konkrétně to jsou kino Čas a hotel Thermal v Karlových Varech, Malá scéna v chodovském KASSu, kino Svět v Chebu, kino Slavia v Mariánských Lázních, Dům kultury Ostrov a sokolovské kino Alfa.