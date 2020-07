KDY: do 30. srpna

KDE: Muzeum Karlovy Vary

ZA KOLIK: zdarma

Navštívit ji můžete v karlovarském muzeu. Výstava s podtitulem „Sláva – úspěchy – skandály – pády nejznámějších filmových a divadelních herců a hereček“ připomíná zlatý věk české kinematografie. A je co obdivovat. Návštěvníci si prohlédnou hereckou šatnu, památky osobní povahy vztahující se k hereckým osobnostem, např. Nataše Gollové, Věře Ferbasové, Soně Červené, Svatopluku Benešovi, Oldřichu Novému, Zitě Kabátové a dalším, reprinty filmových plakátů a originály dobových karikatur, dobové oděvy a doplňky „v čem se chodívalo do kina a do divadla“, fotografie, časopisy a knihy. Výstava potrvá do 30. srpna. Vstup je zdarma.