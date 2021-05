Tip Deníku: Konečně můžete do muzea

Muzeum Sokolov se už postupně otevřelo pro své návštěvníky. Otevřeno je od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Muzeum sídlí v sokolovském zámku. | Foto: archiv Muzea Sokolov

Sídlem muzea se stal zámek v roce 1960, kdy zde bylo umístěno Muzeum hornického Sokolovska. To se v roce 1982 přeměnilo nejdříve v městské a poté v Okresní muzeum Sokolov s odbornými pracovišti. Od roku 1986 tu mohou lidé vidět stálé expozice.