KDY: 28. března od 20 hodin

KDE: na facebookovém profilu Horňák žije anebo na YouTube kanálu MDK: https://www.youtube.com/channel/UClTour-He_J53auALTNqNRg

Online na facebookovém profilu Horňák žije anebo na YouTube kanálu MDK: https://www.youtube.com/channel/UClTour-He_J53auALTNqNRg můžete v sobotu 28. března od 20 hodin sledovat pořad Horňák žije/ Vladimír Hron online streaming. „Abyste obohacovali kulturou ducha i v této těžké době sociálních izolací. My se vám do těch obýváků zkrátka pozveme! Sledujte událost a my pro vás budeme zvát zajímavé hosty,“ slibuje ředitel MDK Ladislav Sedláček. Doplnil, že diváci sami mohou navrhovat, kdo by se jim v rubrice líbil, a mohou se hostů ptát na to, co je nejvíc zajímá.