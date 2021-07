Nenechte si ujít rockový koncert v Lokti. Uskuteční se 2. července od 18 hodin, amfiteátr Loket.

Hrad Loket byl založen v první polovině 13. století. Na jeho místě se nacházelo staré slovanské hradiště zvané starý Loket. | Foto: Mária Cibová

Vystoupí tady Tři sestry spolu s dalšími hosty. Vstupné je 490 korun, což je cena základní vstupenky v předprodeji. Děti do 3 let zdarma, děti do 135 cm platí 250 korun. ZTP/P 250 korun a jejich doprovod 250 korun.