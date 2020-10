KDY: 9. až 11. října

KDE: Malá scéna Chodov

ZA KOLIK: 80-120 Kč

Už v pátek jsou připraveny dva filmy, v 17 hodin hudební dokument Rytmus: Tempos, od 20 hodin pak český film Smečka. V sobotu v 15 hodin si užijete animované rodinné dobrodružství Hurá do džungle, v 17 hodin romantický fenomén After: Přiznání a od 20 snímek Tempos. I v neděli kino promítá třikrát, od 15 Velké dobrodružství malé pandy, o dvě hodiny později Léto patří rebelům a večer od osmi české drama Šarlatán. Vstupenky stojí od 80 do 120 korun.