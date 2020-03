Chodovský KASS se připojil do ojedinělého projektu Vaše kino. Filmy tak budete moci sledovat v pohodlí domova, ten první už dnes večer.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

„Celý projekt bude fungovat tak, že si divák zakoupí vstupenky pouze on-line na stránkách našeho kina, tak jako doposud a přijde mu do e-mailu vstupenka. Filmové představení bude spuštěno na serveru ve stejnou hodinu, jako by proběhlo představení v kině,“ představil novinku jednatel KASSu Jiří Spěváček. Podle něj se divák doma přihlásí a zadá kód ze vstupenky a film začne v danou hodinu hrát. Nejde posunout, ani spustit znovu, nebo pozastavit. Cena vstupenek za film bude vždy 70 Kč. Film je možné přehrát na mobilech, tabletu, počítačích, nebo lze využít chytré televize. „První film odehrajeme již ve čtvrtek v 19 hodin. Zakoupit vstupenky bude možné vždy nejpozději hodinu před filmem. Doufám, že projekt přinese do vašich domovů aspoň trochu dobré zábavy a zpříjemní chvíle strávené doma,“ uvedl Jiří Spěváček. Program kina můžete sledovat na www.kasschodov.cz nebo na Facebooku. „Po spuštění běžného provozu kin bude tento projekt automaticky smazán, abychom se znovu s radostí potkávali v našem kinosále,“ doplnil jednatel s tím, že projekt se v těchto dnech a hodinách ještě technicky dolaďuje.