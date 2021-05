V Krásně na Sokolovsku je už otevřené jedinečné hornické muzeum.

Hornické muzeum Krásno. | Foto: archiv Muzea Sokolov

Otevřený je celý areál a hlavní budova s parním strojem. Návštěvníci si mohou přijít prohlédnout také horní areál, kde se nachází těžní věž, venkovní exponáty, anebo také model středověkého dolu. Přijít sem můžete od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.