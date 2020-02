KDY: 27. února od 16.30

KDE: Music Club Alfa Sokolov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Pravidelná taneční zábava, kterou pořádá Klub důchodců Slaměnka, se koná ve čtvrtek 27. února v Music clubu Alfa. K tanci a poslechu bude znít to nejlepší z pop & rocku 60., 80. a 90. let v podání Adély a Ládi. Taneční zábava začíná v 16.30 a roztáčet na parketu to můžete do 20 hodin. Vstupné je dobrovolné.