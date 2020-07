KDY: 26. července od 21 hodin

KDE: statek Bernard Královské Poříčí

ZA KOLIK: 300 Kč, obyvatelé Královského Poříčí 150 Kč

Tři měsíce vandrovali po Střední Americe a teď se svým cestopisným večerem mají namířeno na statek Bernard v Královském Poříčí. Na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko -zábavného pořadu v televizi. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu. Předprodej vstupenek na ticketstream.