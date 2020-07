Již 13. ročník festiválku Na konci světa se koná letos ve venkovních prostorách penzionu Márty ve Stříbrné.

Na festiválku zahrají a zazpívají i Roháči, kteří připomenou své letošní 45. narozeniny. | Foto: archiv kapely

KDY: 18. července od 13 hodin

KDE: venkovní prostory penzionu Márty na Stříbrné

ZA KOLIK: 170 Kč, děti do 10 let zdarma, 11-18 let 80 Kč