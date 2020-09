KDY: 16. září od 20 hodin

KDE: Ateliér Cafe Sokolov

ZA KOLIK: 150 Kč

Diváky klasických večerních představení, pokud vezmou své děti nebo vnoučata, ale potěší také. Čtyřlístek je tu totiž už 50 let a je dětstvím nás všech. 50 let za tímhle legendárním komiksovým seriálem stojí úžasný Jaroslav Němeček. Na výlet do Třeskoprsk vás zve Lukáš Myšpulín Hejlík, Věra Fifinka Hollá, Alan Bobík Novotný a Pavel Pinďa Oubram. Vstupenky za 150 Kč seženete v předprodeji na vstupenky.karlovyvary.cz nebo v infocentrech.