KDY: denně kromě pátku do

8. března

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma

„Řemeslo se dědí z otce na syna, tam, kde otec končí, syn už začíná …“

Společná výstava obrazů a uměleckých vazeb otce a syna Ladislavů Hodných pokračuje v Městské knihovně Loket.

"Ladislav Hodný starší se narodil 14. února 1943 v Týně nad Vltavou. I když toužil od začátku malovat a vytvářet volné umění, splnil přání svého otce a stal se knihařem jako on. Nejdříve se v letech 1954 až 1957 vyučil u svého otce Ladislava Hodného nejstaršího a potom mezi lety 1958 až 1961 absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně. Ve studiu pokračoval v letech 1961 až 1965 na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně v ateliéru prof. Karla Langera, u Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše. Do roku 1968 pracoval jako propagační výtvarník Krajského střediska zdravotní výchovy v Brně, načež dal přednost rodinné tradici – dílně svého otce, kde vtiskl ryze osobitého ducha uměleckým knižním vazbám. Od prvního desetiletí 21. století se věnuje výhradně malbě," přiblížili jednoho z umělců loketští knihovníci. Tradici umělecké knižní vazby po něm převzal jeho syn, Ladislav Hodný mladší (1973).

Výstava v atriu knihovny potrvá do neděle 8. března. Ve středu a ve čtvrtek je otevřeno od 12 do 17 hodin, o víkendu od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.