KDY: 19. října od 20.00

KDE: Pivnice Oáza, Chodov

ZA KOLIK: 100 na místě

„Chcete navštívit večírek, který vás donutí přemýšlet i tančit zároveň? Zavítejte o třetí říjnové sobotě do Chodova,“ zve za organizátory Zdeněk Hnízdil. „Představí se vám tu pražský písničkář Sklad by Walda, který svou kytaru roubuje se samply a efekty a k tomu pořvává ryky a cituje verše, jak z jiné planety. Spolu s ním se na pódiu ukáží také ústečtí La band de contenedor. Partička hrající latinu na zajímavé perkuse, zpívající ve španělštině a vše zahalující do mixu hlukových stěn a emocí na dřeň. Do třetice dorazí elektronické recitační uskupení Vítrholc z Brna (na snímku), které se svými undergroundovými texty a jízlivými náladami brázdí tuzemská pódia více jak čtvrt století,“ přiblížil, na koho se návštěvníci tentokrát mohou těšit. Doplnil, že návštěva tohoto večírku je nutností pro každého milovníka „netradična“ a „nekomfortu“. „Za kilo a kolem půlnoci jste doma v posteli,“ dodává.