KDY: 6. - 10. listopadu

KDE: KD a MFC Březová

ZA KOLIK: benefiční koncert 100 Kč, beseda s O. Vetchým 150 Kč, koncert filmové hudby 80 Kč, vstupné na filmy 80 Kč, starší filmy 60 Kč, doprovodné výstavy, přednášky, ukázky zdarma

NADAČNÍ KONCERT

Letos má Krimifest doslova nabitý program, kde si vybere opravdu každý. Bude zahájen slavnostním zahajovacím programem ve středu 6. listopadu, benefičním koncertem Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Ten se uskuteční v kinosále kulturního domu od 19 hodin a výtěžek z něj bude věnován Nadaci policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, která se stará o pozůstalé po padlých policistech a hasičích. Finanční dar si přímo na místě převezme ředitel nadace Vladimír Šutera. S oblíbeným hudebním orchestrem vystoupí také pěvečtí sólisté Tomáš Savka a Ivana Brožová. Vstupné na benefiční koncert činí 100 korun.



ONDŘEJ VETCHÝ

„Lahůdkou pro návštěvníky a zároveň asi i vrcholem celého festivalu bude beseda s jedním z nejoblíbenějších českých herců současnosti Ondřejem Vetchým,“ říká ředitel kulturního domu Michal Bedeč. Uskuteční se v pátek 8. listopadu od 19 hodin, kdy kromě jiného bude tématem besedy i úspěšný český krimi film z roku 2012 Příběh kmotra, ve kterém Ondřej Vetchý exceloval v hlavní roli. Tento film bude následně po besedě přítomným promítnut. Vstupné na besedu i s promítáním filmu je 150 korun. „Na benefiční koncert i na besedu s hercem již moc lístků nezbývá,“ láká diváky Bedeč.

NOVINKY

Novinkou pro letošní ročník festivalu je chystaný koncert filmové hudby, který celý festival v neděli 10. listopadu zakončí. Vystoupí na něm orchestr ZUŠ band Horní Slavkov a Loket pod vedením Marka Rothbauera a pěvecké sbory ZUŠ Choir Melodie z Horního Slavkova a Harmonie z Kraslic. Hudební část koncertu doplní i projekce videosekvencí z konkrétních filmů. Během večera zazní například písně z filmů Avatar, Pán prstenů, Mission Impossible nebo z českých filmů Ať žijí duchové a Noc na Karlštejně. Začátek koncertu je v 17:30 a vstupné činí 80 korun.

Pro letošní ročník získali pořadatelé záštitu nad festivalem od policejního prezidenta Jana Švejdara. Na konkrétním programu se podílí i krajské ředitelství a policisté ze Sokolova. Připravují na pátek 8. listopadu dopolední program pro řadu základních a středních škol z regionu. Žáci a studenti uvidí výstavu techniky a policejních vozů, dynamické ukázky zásahu a také navštíví přednášky zaměřené na prevenci. Výstava policejních vozů a techniky bude přístupna i veřejnosti, a to v uvedený pátek do 15 hodin. „Další novinkou pro letošní ročník je spolupráce s Kriminalistickým ústavem Policie ČR. Ten připravuje pro návštěvníky zajímavou antropologickou výstavu s názvem Sběratelé kostí. Výstava, která bude umístěna v malém sále kulturního domu, bude přístupná od čtvrtka 7. 11. do neděle 10. listopadu. Děti ze škol se navíc v pátek 8. 11. kromě této výstavy mohou těšit i na zajímavou antropologickou přednášku pražských antropologů,“ říká Bedeč. Na všechny tyto výstavy, přednášky a ukázky je vstup zdarma.

FILMY

Na letošní ročník festivalu je připraveno celkem osm snímků s krimi tematikou, českých i zahraničních, starších i premiérových. V nabídce nebudou chybět nedávné zahraniční filmové snímky John Wick 3, akční krimi drama Rychle a zběsile 8 nebo veleúspěšný krimi thriller Joker s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli. Tento filmový hit poslední doby má pozici 20. nejlepšího filmu vůbec. Z dalších zahraničních titulů půjde o filmy Pašerák s Clintem Eastwoodem v hlavní roli. Drama o jednom z nejznámějších sériových vrahů USA uvidí diváci ve filmu Zlo s lidskou tváří, dále to budou snímky Dívka v pavoučí síti nebo Blackkklansman. Českou tvorbu zastoupí hlavně film Příběh kmotra.

„Podařilo se nám s filmovými distributory pro diváky dohodnout zvýhodněné vstupné na všechny filmy. Takže i na novější filmy, u kterých se vstupné pohybuje zpravidla nad 100 Kč, máme zvýhodněnou sazbu 80 korun. Na starší snímky to bude 60 korun,“ konstatuje Bedeč.

Zvláštní částí filmových promítání budou promítání pro děti z březovské ZŠ a MŠ.

„Všechny informace si mohou zájemci dohledat na webových stránkách centra www.mfc-brezova.cz, kde probíhá také online předprodej a rezervace vstupenek na oba koncerty, besedu i filmová promítání,“ dodal Bedeč.