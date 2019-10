KDY: 20. října od 9.00

KDE: TJ Spartak Horní Slavkov

ZA KOLIK: zdarma

Slavkovský podzimní kros je opět zařazen do HOPR ligy běžců Karlovarského kraje.

Zázemí závodu bude tradičně v areálu TJ Spartak Horní Slavkov a vše odstartuje prezentací v hlavní budově od 9 do 11 hodin. Devětadvacátý ročník zahájí závody dětí, které budou postupně zdolávat trasy od 190 m až po 1800 m.

Pak přijdou na pořad dospělí, pro které jsou nachystány trasy dvě, a to na 4,5 km a 9 km. Start kategorií dospělých pak bude hromadný a v pravé poledne, tedy ve 12 hodin.