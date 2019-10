KDY: 28. září od 10.00

KDE: skautské středisko Dýmka Habartov

ZA KOLIK: účastníci 100 Kč, ostatní 50 Kč

Tým, který se chce zúčastnit, musí čítat 6 lidí ve věku od 8 do 88 let. Složení týmu je naprosto na vás. Hra bude probíhat 2 x 5 minut, vše by organizátoři chtěli stihnout do 16. hodiny odpolední. Registrace družstev probíhá na fotbalek@skaut.cz, kontaktní osobou je Lukáš Cupal – KeCal. Účastníci platí 100 korun na osobu, pro doprovod, fanoušky a lidi, kteří nebudou hrát, je cena stanovena na 50 korun. Turnaj se koná v areálu skautského střediska Dýmka v sobotu od 10 hodin. Sobotní oběd a pití na celý den jsou zahrnuty ve stokorunovém poplatku. Přijďte ve sportovním oblečení, třeba i v jednotných dresech. A jedna zpráva pro ty, kteří chtějí přijet už v pátek. Je to možné, jen se ozvěte skautům dopředu. Areál je dost velký, můžete si postavit stan, vyrazit na výlet do okolí a večer třeba posedět u ohně.