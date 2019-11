KDY: 13. listopadu, sraz nejpozději v 7.35 na nádraží ČD Sokolov

KDE: Sokolov - Cheb

ZA KOLIK: jízdné do Tršnice

Aktivní senioři z Klubu důchodců Slaměnka vás zvou na další podzimní výšlap. Sraz je ve středu v 7.35 na nádraží ČD v Sokolově, odkud se účastníci vydají do Tršnice. Odtud už pak pěkně po svých do Jindřichova a do Chebu. Trasa vede po cyklostezce Ohře, je rovinatá a pohodová. V Chebu bude možnost občerstvení. Návrat zpět do Sokolova bude individuální, odjezdy vlaků zpět se upřesní přímo v Chebu. Nezapomeňte doma pořádné turistické boty a oblečení, přibalte do batůžku jídlo a pití, a jak vždycky dodávají nadšenci ze Slaměnky, dobrou náladu přibalte také.