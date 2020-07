KDY: denně od 15 do 21 hodin

KDE: Minigolf Březová

ZA KOLIK: dospělí 30 Kč na hodinu,rodinné vstupné 100 Kč na hodinu

Od května až do září je otevřeno denně od 15 do 21 hodin, zavřeno je pouze v případě nepříznivého počasí. Vstup na minigolfové hřiště je brankou u restaurace Kulturní dům. Občerstvení je zajištěno. Za hodinu zaplatí dospělí 30 korun. Pokud se sem vypraví rodina (dva dospělí a dvě děti do 18 let), vyjde ji vstupné na stovku na hodinu.