KDY: 14. září od 7.00

KDE: Habartov, od DDM

ZA KOLIK: startovné je 30 Kč

Během již 28. ročníku turistického pochodu můžete zdolat pěší trasy v délce 5, 12, 18, 22 a 32 kilometrů. Pro rodiče s dětmi je připravená tříkilometrová trasa pohádkovým lesem, schůdná i s kočárky. Na této trase vaše děti čekají zábavné úkoly a soutěže. Kromě toho se můžete vydat i na cyklotrasy v délce 12, 18, 32 kilometrů nebo podle vlastního plánu. Trasy jsou určeny jen pro horská kola. Startuje se od DDM v ulici K. Čapka postupně od 7 hodin. Absolventi obdrží účastnický list. V Hřebenech bude možnost si nejen prohlédnout hrad Hartenberg, ale také si opéct buřty. Pro děti budou připraveny soutěže a sladké odměny. Pořadatelé upozorňují, že mládež do 18 let se na trasy kromě té tříkilometrové může vydat pouze v doprovodu dospělé osoby. Současně doporučují všem turistům přibalit si na cestu do batohu turistickou mapu Krušné hory - Kraslicko. Na trase bude možnost zakoupit si občerstvení.