Poprvé v historii města začalo v Sokolově koncem dubna fungovat autokino. Hraje se na parkovišti koupaliště Michal, nápad se mezi veřejností ujal a stal se hitem.

Filmový večer v autokině doprovodí další dvě akce. | Foto: J. Rund, L. Sedláček

Městský dům kultury proto pokračuje v promítání filmových trháků a nejen to. Doprovodný program zajistí zábavu od 19 hodin prakticky do půlnoci. Před filmem totiž v 19 hodin vystoupí naživo Mejsi and Deadly Groove. Po filmu je zase od 23 hodin v plánu Silent Disco puštěné do autorádií. Je tedy nutné mít funkční autorádio, na kterém se na místě naladí frekvence, prostřednictvím které získají diváci zvuk k filmu a také k závěrečné after párty. Parkoviště bude otevřené hodinu před projekcí tak, aby každý mohl v klidu přijet a vybrat si místo. Budou mít možnost koupit si balený popcorn i nápoj. A co se bude promítat? V pátek od 21 hodin to bude devátý film kultovního režiséra Quentina Tarantina s názvem Tenkrát v Hollywoodu, v sobotu ve stejný čas česká komedie Přes prsty a v neděli opět od 21 uvidí diváci film Pomáda. Vstupné je 100 korun.