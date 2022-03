Po covidové odmlce si lidé opět mohou užívat masopustních veselic. V některých obcích na západě Čech už je uspořádali v minulém týdnu, ještě víc se jich chystá na tento víkend.

Podle starých tradic, kdy masopust trval několik dní, jej připravují v Postřekově na Domažlicku. Tam se začíná dnes sezpívanou na Kytičkovou zábavu a průvod je na programu až v úterý odpoledne.

Ostatní masopusty v regionu se odehrají jen během zítřka. V Klenčí pod Čerchovem se při průvodu pod taktovkou kapely Sedmihorka bude vybírat do kasiček a výtěžek sbírky bude předán útulku pro týrané koně. Na Klatovsku bývá ten největší ve Strážově, kde se do průvodu zapojují stovky masek.

Na několik masopustů se mohou lidé těšit v Plzni a okolí. Městem projde průvod, který připravuje soubor Mladina, poprvé se slavnost uskuteční ve zrenovovaném statku U Matoušů v Bolevci. Další masopusty se pak připravují v některých z plzeňských obvodů, a to v Liticích, Černicích a Radčicích, kde si dokonce místní ochotníci připravili muzikálové představení.

Přednáška odhalí dějiny knihovny

Komise pro hrad a zámek Poběžovice vás zve na první přednášku v letošním roce. Město navštíví Petr Mašek, zástupce vedoucí oddělení zámeckých knihoven v Národním muzeu, který účastníkům odhalí dějiny zámecké knihovny rodiny Coudenhove--Kalergi. Přednáška se bude konat dnes od 18 hodin v Poběžovicích na faře (náměstí Míru 54). Vstupné je dobrovolné.

Vystoupí trio ze záhřebu

Hudební kapela Parnepar je post–punkové trio skvělých muzikantů ze Záhřebu v Chorvatsku, na které se můžete těšit už dnes večer v klatovském klubu Falcon. Představí se se svým klasickým repertoárem svižných písniček, které se s ničím ani nikým rozhodně nemažou. Koncert začíná ve 20 hodin a vstupné je 120 korun.

Počasí láká ven

Slunné počasí posledních dní doslova vybízí k pěším výletům a vy se můžete přidat k jednomu, který organizuje Klub českých turistů v Domažlicích. Účastníci se sejdou zítra 26. února na vlakové zastávce Domažlice město a v 10.10 hodin se vydají vlakem směr Vlkanov. Odtud povede 5,5 km dlouhá trasa přes Šitboř do Poběžovic, kde je naplánovaný oběd v hotelu Hubertus. Tento pochod povede S. Doubek.

Cestovatelský festival v Plzni

Cestovatelé a fotografové budou na zítřejším festivalu Kolem světa v Měšťanské besedě vyprávět od 13 hodin o zážitcích ze svých expedic, a to formou komentovaných projekcí a přednášek. Součástí festivalu bude i doprovodný program, kde se bude podávat tradiční jídlo, návštěvníci si budou moci zakoupit různé asijské výrobky nebo zhlédnout tance z indonéských ostrovů.

KARLOVARSKÝ KRAJ:

Goethova skalka u Hazlova je rarita

Na Chebsku snad není nikdo, kdo by ji neznal. Řeč je o Goethově skalce u Hazlova. Lokalita se nachází přibližně 7 kilometrů od Aše a zhruba 3 kilometry severozápadně od obce Hazlov, po pravé straně silnice z Hazlova do Aše pod Goethovým vrchem (670 m n. m.). Parkoviště se nachází u autobusové zastávky Hazlov- -Pata, ke skalce odsud dojdete podle směrových ukazatelů. Samotná přírodní památka je situována na okraji lesa v oblasti přírodního parku Halštrov. Přibližně 550 m od jejího okraje se nachází také pamětní deska připomínající pobyt německého básníka Johanna Wolfganga von Goetheho.

Divadlo nabídne hru Odysseus

KDY: 25. února od 10 hodin

KDE: ZČDCH

Jak se z neohroženého hrdiny od Tróje může stát člověk nejposlednějším z trosečníků? Proč legendárního vojevůdce pronásledovali bohové svou nepřízní? Mohou za to čáry mocné Kirké? Napínavý příběh z mytických časů o cestě domů plné dobrodružství Odysseus můžete v chebském divadle v podání zdejšího souboru vidět už dnes dopoledne.

V divadle zazní řada známých hitů

KDY: 26. února od 19.30

KDE: Městské divadlo Karlovy Vary

Klasické písně, slavné operní či operetní árie a swingové světové hity zazní zítra v karlovarském divadle při slavnostní hudební revue s názvem Koncert (nejen) pro gentlemana. Můžete se tak těšit na veselý a zábavný večerní program. Představí se tu Svatopluk Sem, Josef Moravec, Bohdan Petrovic, Petra Vondrová, Gabriela Kopperová anebo Augustin Kužela. Vystoupí také Big Band Karlovy Vary a jeho hosté.

Ve hře půjde tentokrát o sex

KDY: 26. února od 19 hodin

KDE: ZČDCH

Jedna noc, jedno město, několik různých párů. Prvnímu je nabídnuto pět tisíc dolarů za sex v přímém rozhlasovém přenosu. Rocková hvězda odolává svodům fanynky. Tanečnice u tyče, která která si pravidelně způsobuje pracovní úrazy, … Taková je hra Sex na vlnách, mnohovrstevnatý příběh, kde se prolíná několik příběhů, kterou je možné zhlédnout zítra v chebském divadle.

Otevřou dům kultury Dvorana

KDY: 27. února od 10 hodin

KDE: Loket

V Lokti se otevře kulturní dům Dvorana. Stane se tak v neděli 27. února od 10 hodin. Těšit se můžete například na vystoupení herců z divadelního studia D3, kteří tu představí hru Kubula a Kuba Kubikula. Chybět nebude ani vystoupení orchestru.

Vydejte se do světa sopek

KDY: Do 25. května

KDE: Muzeum Cheb

V chebském muzeu můžete zhlédnout výstavu: Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje. Výstava je realizovaná ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary a Českou geologickou službou a představuje sopky našeho kraje z různých úhlů pohledu. Návštěvníky seznamuje se vznikem sopek. Uvidíte tu i animace, jak sopky vznikají. Expozice je k vidění do konce května.

Korunovační klenoty na hradě lákají

KDY: Do 29. května

KDE: hrad Loket

Hrad Loket představuje unikátní výstavu korunovačních klenotů v nové podobě. Doposud nejúspěšnější putovní výstavní projekt s originálními kopiemi klenotů se do Karlovarského kraje vrátil po pěti letech. Samostatné vstupné je 40 korun, lze ho pořídit také jako součást vstupného na hrad.