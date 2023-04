Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější nejen velikonoční akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Velikonoční jarmark chystají na kolonádě, Marjánkovské Jarnění v Lesním mlýně | Foto: Foto poskytla Elena Sorokina

Karlovarsko:

Děti si užijí loutkové divadlo

Kdy: v sobotu 8. dubna od 15.00

Kde: Ostrov

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Autorská pohádka loutkáře Honzy Kindla bude k vidění v Domě kultury Ostrov a pobaví malé i velké. Duhový princ leží v hluboké díře, jenom žebřík mu pomůže ven, ten má voják, který ho hlídá. Nakonec prince zachrání husopaska Lenka. Hru uvádí Divadlo Loutek Karlovy Vary.

Sálem hotelu zazní smyčce

Kdy: v sobotu 8. dubna od 20.00

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Slavnostním sálem Grandhotelu Pupp budou znít smyčce. Kvartet violoncellistů ve složení Petr Špaček, Jan Zemen, Matěj Štěpánek a Ivan Vokáč představí hudební klasiku v originálně propracovaných aranžích a s řádnou dávkou humoru. Během večera zahrají skladby od hudebních hvězd jako je Freddie Mercury, Stevie Wonder nebo A. Lloyd Webber.

Ve hvězdárně zahrají pohádky

Kdy: od 6. do 8. dubna vždy od 14.00

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 70, 130 a 180 korun

Proč přijít: Karlovarská hvězdárna připravuje mimo sezonu pásmo astronomických pohádek Pohádky s hvězdičkou. Také bude možnost prohlédnout si hvězdárnu a bude-li jasno i oblohu. Program je vhodný pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let, rezervace není nutná.

Nejmenší budou hledat velikonočního zajíčka

Kdy: v sobotu 8. dubna od 14.00

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hledaní velikonočního zajíčka je akce vhodná pro děti všech věkových kategorií. Přijďte si zpříjemnit Bílou sobotu do lázeňských lesů a také si zasoutěžit. Na trase dlouhé dva kilometry je 10 stanovišť s úkoly. Děti si procvičí své vědomosti a pokud bude jejich výsledková listina zaplněná, čeká je sladká odměna. Akce se uskuteční v areálu Přírodního lanového centra sv. Linhart.

Sokolovsko:

Pro ratolesti je připravena zábavná show

Kdy: v neděli 9. dubna od 14.30

Kde: Sokolov

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Víte co se stane, když si s velikonočním zajíčkem hrajete na schovávanou?

Schová vám přeci úplně vše, co jde. Klaun Bambulík na takovou schovávanou hrál a teď potřebuje zachránit Velikonoce. Dokáže uplést pomlázku, namalovat všechna vajíčka a nakonec najít toho malého zajíčka, který mu vše schoval? To se dozvíte v zábavném pořadu Bambulíkovo kouzelné Velikonoce. Zábavný pořad naladí děti i dospělé do té správné sváteční nálady. Akce se uskuteční v sokolovském Alfa clubu.

Na hradě připravili velikonoční trhy

Kdy: od pátku 7. do pondělí 10. dubna

Kde: Loket

Za kolik: od 140 do 440 korun

Proč přijít: Na hradě Loket se uskuteční velikonoční trhy. Na Velký pátek je připraven bohatý kulturní program, který potrvá od 10 do 17 hodin. Na nádvoří hradu a v rytířském sále nebude chybět velikonoční pohoštění. Škvarkové placky, polévky, jehněčí maso, koláče a jiné dobroty bude možné zapít lahodným pivem, čajem, kávou, nebo také limonádou z poctivých domácích sirupů. Hradem také povede dětská stezka, po jejímž splnění každé dítko obdrží odměnu. Vstupné na Velký pátek je pro dospělé 145 korun, zlevněné pro děti a seniory je za120 korun, rodinné vstupné činí 440 korun. Ostatní dny je hrad přístupný podle běžného ceníku vstupného na hrad a velikonoční trhy budou přístupné od 9 do 17 hodin.

Chebsko:

Velikonoční neděle bude ve znamení hudby

Kdy: v neděli 9. dubna od 14.00

Kde: Mariánské Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Velikonoční neděli, se uskuteční tradiční akce za účasti folklorního souboru Marjánek. Návštěvníky čeká masopustní průvod, hledání vajíček, těšit se můžou na tematická vystoupení, pletení pomlázek, tvořivé dílny pro děti a v neposlední řadě na výborné občerstvení v podání místní kavárny. Akce se uskuteční u hotelu Lesní Mlýn za podpory města Mariánské Lázně.

Na hradě připravili zabijačkové hody

Kdy: v neděli 9. dubna od 10.00

Kde: Skalná

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oslavte společně velikonoční neděli na hradě Vildštejn. Velikonoce tam budou plné tvoření a jídla. Hradní řezník připraví zabijačkové hody. Budou na nádvoří hradu, společně s prodejními stánky, kde si bude možné koupit výrobky spojené s jarem. Na hradě se uskuteční tvořivé workshopy pro děti i dospělé. Chybět nebude pletení pomlázky, ani malování kraslic. Pro děti bude připravena speciální prohlídka hradu, během které budou plnit zábavné úkoly, které je dovedou až k pokladu.