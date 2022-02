KDY: pátek 28. ledna a neděle 30. ledna

KDE: Domažlice

Nečekejte, až zamrznou rybníky, a raději si jděte zabruslit na perfektně upravený led zimního stadionu. Ten v Domažlicích nabízí svoji ledovou plochu k volnému bruslení dnes od 18.45 hodin nebo v neděli 30. ledna od 12.45 hodin. Za hodinu bruslení dospělí zaplatí 50 korun a děti do 15 let 25 korun. Ostří svých bruslí si můžete nechat nabrousit po předchozí domluvě na tel. 603 554 533 přímo v areálu. Stejně tak tomu je i s půjčením bruslí.

Akce pro historiky

KDY: pátek 28. ledna od 18 hodin

KDE: Klatovy HiFi klub

Přátelé české historie a jejich příznivci přivítají rok 2022 již tradičně hudbou, zpěvem, promítáním a povídáním si o klatovských i jiných historických zajímavostech. Večerem vás provede znalec historie Ivan Rubáš, který akci zároveň organizuje.

The Čerti zahrají v Horažďovicích

KDY: sobota 29. ledna od 19 hodin

KDE: Horažďovice, kavárna Šibule

Možná si říkáte, že na vystoupení čertů už je trochu pozdě. Ale nejsou čerti jako čerti. Hudební uskupení The Čerti totiž může vystupovat, kdy se mu zachce. Pokud jste příznivcem cover verzí známých rockových písní, tak by vám tento koncert neměl uniknout.

Nechte se ovládnout slovy

KDY: sobota 29. ledna od 20 hodin

KDE: Horšovský Týn

V kriminálním dramatu Ulička přízraků se představuje Bradley Cooper jako ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvoleným slovům, který se spojí s psychiatričkou (Cate Blanchett), ježje však mnohem nebezpečnější než on sám. Snímek se bude promítat zítra od 20 hodin v kině v Horšovském Týně. Vstupné je 130 korun.

Do Moving Station míří i Divoch

Kdy: 28.–30. ledna

Kde: Moving Station v Plzni

Za kolik: 120 Kč

Proč přijít: Po tři dny bude prostor Moving Station v Plzni patřit v rámci 8. ročníku festivalu Scandi severskému filmu. Celkem představí devět filmů, každý den tři. Dnes se začíná od 16.30 hodin, v pátek a v sobotu v 15.30. Program s odkazem na nákup vstupenek najdete na webu johancentrum.cz.„Máme našlapaný lineup filmů se současnými tématy, která nerezonují pouze skandinávskou, ale i globální a samozřejmě českou společností,“ říká kreativní ředitel festivalu Dominik Hronec. Diváckým hitem se určitě stane komedie Thomase Daneskova Divoch, který se svým snímkem dotýká otázky, zda skuteční muži již vyhynuli. Příběh o přežití, krizi středního věku, mužnosti, egu a přátelství. Šílenou jízdou přes fjordy diváky provází Martin, který v zoufalé snaze překonat životní krizi odchází žít do lesů jako jeskynní muž. Tento snímek festival představí už dnes večer a bude i oficiálním zahajovacím filmem třídenní přehlídky.V zítřejší nabídce se objevíi film Utéct, vítěz nejlepšího evropského dokumentu a animovaného filmu na EFA, nominovaný na evropskou cenu publika Lux Audience Award a v neposlední řadě i v nominaci na Oscary. V neděli mohou diváci přijít zhlédnout historické drama Margrete – Královna severu, s fenomenální Trine Dyrholm v roli královny Dánska, Švédska a Norska ve 14. století. Lahůdkou v programu Scandi 2022 pak bude na závěr komediální horor Projekt Z aneb jak se točí zombie film. Název sice hovoří za vše, ale ne vše je tak jasné, jak se zdá. Skupina studentů natáčí zombie film v uzavřeném motelu v norských horách. Jejich fikce se záhy mění na realitu, když filmový plac začne terorizovat neznámý tvor. (qui)

Karlovarský kraj:

Děti si užijí pohádku o Sněhurce

Divadelní představení nejen pro děti je připraveno v Kraslicích. Organizátoři srdečně všechny zvou na pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků od Dětského divadelního souboru LUPÍNEK z Březové u Sokolova. Akce se koná 30. ledna 2022 v Domě kultury v Kraslicích od 15 hodin. Vstupné je dobrovolné. Akce se uskuteční dle vládních opatření platných v den konání akce.

Výstava mapuje zapomenutý fond

Muzeum Karlovy Vary vás srdečně zve na výstavu s názvem Nalezený poklad. Výstava představuje nález zapomenutého sbírkového fondu, který již více než půl století nikdo neviděl. Mezi nalezenými předměty se nacházejí přírodniny, porcelán, plastiky, relikviáře, předměty denní potřeby. A mnoho dalšího. Výstava bude otevřena až do konce února.

Sopky budou k vidění do května

V chebském muzeu můžete zhlédnout výstavu s názvem Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje. Výstava je realizovaná ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary a Českou geologickou službou a představuje sopky našeho kraje z různých úhlů pohledu. Návštěvníky seznamuje se vznikem a podobami sopek a sopečnými produkty, kterými nejsou jen popel a láva. Kromě těch nejznámějších se lidé dozvědí i o těch méně známých. Expozice trvá do konce května.

Výstava je k vidění už jen pár dní

KDY: Do 31. ledna

KDE: Městská knihovna KVK

Výstava obrazů karlovarského malíře Františka Moudrého je k vidění v karlovarské knihovně, v pobočce Stará Role. Jeho figurální a portrétní tvorba je malovaná prsty na sádrokartonové desky uměleckými prašnými křídami. Tyto kresby jsou nejen zajímavé, ale svým druhem i jedinečné. Expozice nese název Figury a postavy.

Expozice představuje Krysáky

KDY: Do 6. února

KDE: Becherova vila KVK

Výstava Krysáci, která vychází z úspěšných večerníčků zhotovených pro Českou televizi ve Filmových ateliérech Zlín je k vidění v interaktivní galerii Becherova vila v Karlových Varech. Uvidíte tu dva krysí hrdiny Huberta a Hodana, sádrového trpaslíka Ludvíka a laboratorního potkana Edu, kteří nalezli svůj domov na smetišti nedaleko Vizovic. Expozice je k vidění až do 6. února.