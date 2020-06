Loket - Konat se bude v sobotu 13. června od 8.30 do 11 hodin a startuje se v loketském amfiteátru

Pivo. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Všichni plnoletí jsou zváni v sobotu na orientační běh po loketských hospodách. Na pěti stanovištích bude vedle piva ještě třeba splnit úkol a pak již jen co nejrychleji doběhnout zpět do loketského amfiteátru pro ceny od laskavých sponzorů. Pětkrát pivo a občerstvení na závěr jsou v ceně. Registrace je na místě od 8.30 do 9.15.