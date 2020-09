Mimořádná show freestylového motorkáře Libora Podmola, který je znám i za hranicemi České republiky, se nakonec v KV Areně uskuteční.

Libor Podmol. | Foto: Alessio Corradini

Akce byla totiž kvůli koronaviru zrušena, původně tu měl vystupovat už 2. května, a nakonec byla přeložena na tuto sobotu 5. září. V rámci PODMOL Brothers MOTIVATION Show, jak se představení nazývá, bude opravdu na co se koukat a mnohým se zřejmě zatají dech, protože tu budou ukázky různých extrémních sportů. Půjde přitom o premiéru této show, o kterou se postarají nejlepší extrémní sportovci - FMX, MTB, BMX, scoot, či drift. Vzduchem budou létat motorky, kola, koloběžky a auta budou driftovat. Večerem bude doprovázet Libor Podmol, mistr světa ve freestyle motokrosu i krásky chrlící oheň. O muziku se pak postarají známé tváře české rapové scény a DJ's. Diváci budou mít možnost podívat se do zákulisí a na životní story nejlepších extrémních atletů. Návštěvníci se dozví, co sportovce motivuje v jejich snech, o jejich krkolomných zraněních až po samotné vítězství. Akce začíná v KV Areně v 16 hodin, hlavní show bude k vidění od 18 do 20.30. Od 22. hodiny až do 4 do rána se pak o zábavu postará skupina Blakkwood a DJ Lucky Boy.