Na náměstí T. G. Masaryka můžete od 8 hodin projít stánky řemeslníků nebo stánky s různým zbožím. K dispozici tu bude i jízda na koních a střelba na terč. Ve vestibulu domu kultury je připravena výstava z činnosti spolku Konec toulání, v sále DK budou vystavovat filatelisté z klubu KF 03-20 Kraslice. V Tyršově ulici si na své přijdou hlavně děti, bude tu probíhat zábavně-sportovní den pro děti a také zábavný program Mateřského klubu Šnek. Výstavu drobného zvířectva nabídne Dům chovatelů nejen v sobotu, ale i v neděli do 16 hodin. Prohlédnout si rovněž můžete budovu zdejší střední školy.

Víkend na Sokolovsku bude nabitý i dalšími akcemi. Hned na dvě jste zváni do loketského amfiteátru. V pátek tu podruhé v letošním roce vystoupí Divokej Bill a v sobotu je připravena KISS party s Radiem KISS. Sokolovské letní kino se tentokrát přesouvá k zámku. Pokud to počasí dovolí, můžete se v pátek těšit na českou komedii z volejbalového prostředí Přes prsty a v sobotu na film pro děti Ježek Sonic.

Na své si v sobotu přijdou příznivci pěnivého moku na Pivních slavnostech Pivovaru Permon. Metaloví nadšenci by zase měli zamířit do Březové na Výsluní na další Metalovou noc. Kamenice hostí v sobotu mistrovství ČR ve střelbě z praku a důl Jeroným v neděli netopýří noc. Nadšení akvaristé a teraristé by neměli vynechat další z akvatera trhů v chodovském KASSu. Rozloučit s prázdninami se můžete v neděli za sokolovským gymnáziem, kde Retro Coffee & bar připravil již druhý ročník zábavné akce Konec prázdnin v Retru.