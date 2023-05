Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny 2022 v Mariánských Lázních. | Foto: Bohuslava Mayová

Karlovarsko

Rodinný den představí sociální služby

Kdy: sobota 13. května od 10.00 do 17.00

Kde: Karlovy Vary, Rolava

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Cílem akce je představit široké veřejnosti poskytovatele sociálních služeb a všechny jejich aktivity a podpořit náhradní rodinnou péči. Od 10 do 17 hodin čeká návštěvníky celodenní zábava. Zároveň se veřejnosti představí a nabídnou své služby poskytovatelé sociálních služeb působící v Karlových Varech.

Farář požehná motorkářům

Kdy: sobota 13. května od 11.00

Kde: Karlovy Vary, penzion U Pohody, kostel v Kovářské

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 5. ročník setkání motorkářů spojené s požehnáním strojům všem účastníkům od faráře Polívky římskokatolické víry.

Po krátké mši, která bude ve 12.00 v kostele v Kovářské, začíná spanilá jízda po Krušných horách.

Farmářské trhy nabídnou domácí produkty

Kdy: pátek 12. května, od rána do vyprodání zásob

Kde: Karlovy Vary, Varšavská ulice před budovou Městské tržnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nabídnou vedle již tradičního zboží, k němuž patří uzeniny, koření, regionální zákusky i knedlíky, aktuální výsadbu. K největším lákadlům patří vajíčka a drůbež z regionální farmy, na které se stojí dlouhé fronty.

Výstava o publikacích kraje bude už jen do soboty

Kdy: sobota 14. května, od 9.00 do 17.00

Kde: Muzeum Karlovy Vary

Za kolik: od 0 do 110 korun

Proč přijít: Výstava představuje publikace vydané v letech 2018, 2019, 2021 a 2022 za finanční podpory Karlovarského kraje a 14. května už končí. Knihy informují o městech, městečkách a obcích kraje, o jejich architektuře, událostech a osobnostech. V kraji je také bezpočet zajímavých a výjimečných míst a Karlovarský kraj napomáhá tímto způsobem k jejich prezentaci. Při vydávání publikací nejsou opomíjeni ani dětští čtenáři.

Sokolovsko

V Sokolově poběží lidé se psy

Kdy: pátek 12. května, registrace od 16.30, starty od 17.00 do 18.30

Kde: Sokolov, Jižní lom

Za kolik: startovné 300 až 500 korun

Proč přijít: Živé Sokolovsko a MDK Sokolov s podporou města Sokolov zvou na překážkový závod Kaolin Dog Race Spring 2023.

Terénní překážkový závod je připravený pro běžce se psem blátem, vodou, travnatými plochami, terénními nerovnostmi a výmoly a podobně

Expediční kamera ukáže i cestovatelské snímky

Kdy: pátek 12. května, od 18.00

Kde: Sokolov Alfa Club,

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Filmový festival, který již od roku 2009 přináší do kin ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce. To je Expediční kamera.

Chebsko

Mariánské Lázně zahajují sezonu

Kdy: pátek 12. května až neděle 14. května, celé dny

Kde: v centru města

Za kolik: většina akcí zdarma

Proč přijít: Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program, ve kterém nebude chybět tradiční žehnání pramenům, hudba různých žánrů, řemeslný ani farmářský trh.

Kája a Bambuláček se představí v Chebu

Kdy: neděle 14. května od 17.00

Kde: KC Svoboda Cheb

Za kolik: od 350 do 550 korun

Proč přijít: Kdo rád tančí, zpívá, skáče a dovádí, ten na Bambulkové párty nesmí chybět! Párty plná barev, světel a hlavně tance a zábavy nenechá sedět žádného malého, ani velkého fanouška Káji a Bambuláčka. Můžete se těšit na program, jehož součástí jsou soutěže, bláznivé kostýmy, oblíbené písničky, ale i úplně nové.