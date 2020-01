Závěrečný ples tanečních kurzů pro mládež

KDY: 11. ledna od 19 hodin

KDE: velký sál MDK Sokolov

ZA KOLIK: velký sál 200 Kč, balkon 120 Kč

Taneční škola Petra Macháčka zve na Závěrečný ples tanečních kurzů pro mládež. Koná se ve velkém sále Městského domu kultury Sokolov, vstup do sálu je pouze ve společenském oděvu. K tanci bude hrát Taneční orchestr Sokrat. Vstupenky jsou v předprodeji na pondělních tanečních kurzech a v Sokolovském infocentru.

Malinové herní odpoledne

KDY: 11. ledna od 14 hodin

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma



Chcete se dozvědět něco o vítězných strategiích v piškvorkách? Chcete si zahrát hru Ovčinec (dostupná pouze v rámci akce) a další oblíbené hry? Přijďte druhou lednovou sobotu na herní odpoledne do loketské městské knihovny, které povede rodina Malinových! Děti i dospělí jsou srdečně zváni, vstup je zdarma!

Umělecká knižní vazba

KDY: od 6.1. do 26. 1., o víkendu od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma



Nová výstava v loketské knihovně představí reprezentativní výběr z děl významných českých i světových uměleckých knihařů ze sbírky Expozice umělecké knižní vazby v Lokti. Zastoupení budou umělci: manželé Sobotovi, Jiřina Musilová, Jana Přibíková, Philip Smith, Edgar Claes, Monique Lallier, Judith Thompson, Tiny Mirua, Pamela Moore, Cris Clair Takacs, Paul C. Delrue, Anne Pelikan, Pamela Leutz a další. Výstava začíná v pondělí 6. ledna a končí 26. ledna. Vstup na ni je v půjčovní době knihovny zdarma.

Reprezentační ples města Chodov

KDY: 11. ledna od 20 hodin

KDE: KASS Chodov

ZA KOLIK: 450 Kč



Zatančit si i dobře se pobavit můžete ne Reprezentačním plese města Chodov. Připraven je na sobotu 11. ledna a o dobrou zábavu se postarají mimo jiné hudební vystoupení dvojice Těžkej Pokondr a Team revivalu, nebo taneční vystoupení Jana Ondera a Hobby Dance. K tanci bude hrát AS Band, moderování se chopí Aleš Cibulka. Vstupenky v ceně 450 korun jsou v předprodeji v chodovském infocentru.

Alfa promítá Můj příběh

KDY: 11. ledna od 17 hodin

KDE: kino Alfa Sokolov

ZA KOLIK: 120 Kč



Dva dny po premiéře můžete do kina Alfa vyrazit na film natočený podle skutečné události Můj příběh. Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo být koncem, může se stát novým začátkem.