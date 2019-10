Termití branný den v Lokti

KDY: 12. října od 15.00

KDE: fotbalové hřiště ve Sportovní ulici v Lokti

ZA KOLIK: zdarma

Termití branný den je určen pro děti od 3 do 13 let, které si chtějí vyzkoušet dnes již téměř zapomenuté disciplíny – skákání v pytlích, hod granátem do dálky a na cíl, chůzi na chůdách, překážkový běh v masce OM 10 nebo střelbu ze vzduchovky. Pro soutěžící jsou připraveny sladkosti a vuřty, které si každý může opéct na táboráku. Zvány jsou všechny děti – nepeciválové. Nebudou chybět ani hasiči se svým autem, ani psovod ze slavkovské věznice, který předvede chytání zloděje a hledání drog. Uvidíte i ukázku MMA tréninku v podání ALPHA GYM KV. Akce se koná za každého počasí. Soutěžící dostanou účastnický list se zapsanými hodnotami výkonů. Termití branný den se koná v sobotu na fotbalovém hřišti ve Sportovní ulici v Lokti od 15 hodin.

Na start zve Kraslická desítka

KDY: 12. října od 16.00

KDE: Kraslice

ZA KOLIK: startovné 200 Kč na místě



Kraslická desítka aneb sobotní podzimní běh dolními Kraslicemi a krapet krosu lesíkem. Již 4. ročník je na programu v sobotu 12. října v Kraslicích. Trať vede z náměstí do mírného kopce sadovou cestou. Potom do prudšího kopce ke Glassbergu, dolů po silničním asfaltu do Jiráskovy ulice, po vyšlapané, celkem rovinaté lesní úzké stezce až na předměstí, z kopce dolů a podél hlavní silnice po luxusních chodnících zpět po docela rovince s pár obloučky na náměstí T.G.M. Startovné je 100 korun předem, 200 na místě. Registrace probíhají od 14 hodin. Pořádají NF Ještěřice, KOME klub a město Kraslice.

The Edge Of Reason v Alfě

KDY: 12. října od 20.00

KDE: Music Club Alfa Sokolov

ZA KOLIK: 120 Kč v předprodeji, 160 Kč na místě



Další koncert je připraven v sokolovském Music Clubu Alfa. THE EDGE OF REASON je melodic post-hardcore kapela, která vznikla v roce 2012 a pochází z německého Regensburgu. Její tvorba se vyznačuje divokými rytmy, které kombinuje s velmi chytlavými melodiemi s prvky punku a rocku. Dynamická kombinace brutálního řevu s naprosto čistým hlasem zpěváka Ro Seven dává zvuku kapely nezaměnitelný charakter. Vstupenky v předprodeji na www.alfaticket.cz za 120, na místě pak za 160 korun.

Filatelistická burza v Horňáku

KDY: 13. října od 8.00

KDE: MDK Sokolov, loutková scéna

ZA KOLIK: 15 Kč, děti zdarma



Sběratelé známek mají příležitost získat exponáty, které jim chybí, a naopak. Filatelistická burza se koná v neděli 13. října od 8 hodin na loutkové scéně v Městském domě kultury Sokolov. Vstupné je 15 Kč, děti zdarma.