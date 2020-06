Během Noci kostelů se podíváte i do jinak nepřístupné zvonice

KDY: 12. června od 18 hodin

KDE: kostel sv. Václava

ZA KOLIK: zdarma

Během letošní Noci kostelů v loketském kostele sv. Václava vystoupí pěvecký sbor Luběnky a poté můžete absolvovat výstup po schodech do věže kostela na prohlídku jinak nepřístupné zvonice a půdního prostoru nad lodí kostela. Akci pořádá spolek Loketské zvony, který si dal za cíl obnovení chybějících zvonů právě ve zvonici kostela sv. Václava.

Pivní běh v Lokti

KDY: 13. června od 8.30 do 11 hodin

KDE: Loket





Všichni plnoletí jsou zváni v sobotu na orientační běh po loketských hospodách. Na pěti stanovištích bude vedle piva ještě třeba splnit úkol a pak již jen co nejrychleji doběhnout zpět do loketského amfiteátru pro ceny od laskavých sponzorů. Pětkrát pivo a občerstvení na závěr jsou v ceně. Registrace na místě od 8.30 do 9.15.

Kostelecké kopečky 2020

KDY: 14. června od 9.30

KDE: Kostelní Bříza

ZA KOLIK: startovné 100 Kč při platbě předem, 200 Kč na místě



Již 5. ročník akce Kostelecké kopečky - hobby závodu pro běžce, pěší, canicrossaře a dogtrekaře - se koná v neděli v Kostelní Bříze. Trasa pro jednotlivé kategorie povede v okolí Kostelní Břízy po zpevněných cestách a úzkých pěšinkách, asfalt jen na startu a v cíli. Připraven je terénní běh na cca 8 kilometrů, orientační cca 6-8 km trať (hledání bodů dle mapy - každý nachodí dle svého), pro otevření kategorie je povinný minimální počet 5 účastníků. Bližší informace se dozvíte na stránkách Živého Sokolovska, které je spolu s městem Březová pořadatelem.

Kuličkiáda v lesoparku

KDY: 14. června od 14 hodin

KDE: Lesopark Horní Slavkov

ZA KOLIK: zdarma



Junák - český skaut, středisko Arnika Horní Slavkov zve všechny děti od školky po devátou třídu základní školy k soutěži ve cvrnkání kuliček. Kategorie pro starší a dospělé je také v plánu, pokud to dovolí počasí.

Noc kostelů připomene starostu Fenkla

KDY: 12. června od 18 hodin

KDE: kostel sv. Vavřince

ZA KOLIK: zdarma



Letošní ročník tradiční Noci kostelů, která se uskuteční 12. června, bude v Chodově věnován památce prvního chodovského starosty Karla Fenkla,

od jehož smrti letos uplyne rovných sto let. Během Noci kostelů se tak Chodováci budou moci poprvé podívat na zrestaurovaný obraz, který

městu na sklonku loňského roku věnovali potomci starosty Fenkla. Vzácný obraz, který prošel náročným restaurováním, si nechal Karl Fenkl namalovat

v roce 1902 a zobrazuje starostu krátce poté, co odešel po jedenácti letech z funkce. Současně s tím proběhne také prezentace výsledků výzkumu ostatků rodiny Fenklů.

Noc kostelů v Sokolově

KDY: 12. června od 17 hodin

KDE: kostel sv. Jakuba Většího

ZA KOLIK: zdarma



Od 17 hodin začne mše svatá, o hodinu později koncert ženského pěveckého souboru Collegium Vocale Jiřího Štrunce. Od 20 hodin je připraven koncert Stanislavy Tothové a v 21.30 modlitba Taize.