30. výročí kapely V.A.R. & Object

KDY: 16. listopadu od 20.00

KDE: Alfa Music Club Sokolov

ZA KOLIK: v předprodeji 130 Kč, na místě 160 Kč

Další koncert je na programu i v sokolovském Alfa Music Clubu. Liberecká thrashmetalová legenda V.A.R. s podporou kraslické metal-progressive kapely Object potěší své příznivce v sobotu od 20 hodin. Vstupenky můžete získat v předprodeji na www.alfaticket.cz za 130 korun, nebo pak na místě za 160 korun.

Pojďme spolu do betléma

KDY: 16.11. 2019 - 2.2.2020

KDE: sokolovský zámek

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku



Ve výstavním sále v 1. patře sokolovského zámku začíná v sobotu tradiční vánoční výstava betlémů ze sbírek Muzea Sokolov s názvem Pojďme spolu do betléma. Prohlédnout si ji můžete od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin až do 2. února.

Národní třída

KDY: 17. listopadu od 20.00

KDE: kino Alfa Sokolov

ZA KOLIK: 100 Kč



Kino Alfa promítá v neděli večer česko-německý snímek Národní třída. Hlavním hrdinou je chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na okraji Prahy a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Často a rád se porve. Je znalec dějin a válek. Kumpáni z hospody Vandamovi přezdívají „národní hrdina“. Prý dal tehdy v Listopadu na Národní třídě dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický příběh s černým humorem.