Historické sokolnictví na hradě Loket

KDY: 18. července od 13.30, 14.30 a 15.30

KDE: hrad Loket

ZA KOLIK: vstupné na hrad dospělí 110-130 Kč, děti 90-105 Kč

Při exkluzivní přehlídce dravců v podání sokolnické společnosti TEIR zažijete lehkost letu a setkáte se s ptačími vládci povětří. Nechte se vtáhnout do nauky a historie sokolnictví. Návštěvníci jsou seznámeni také s postupem výcviku dravce či sovy, ale také s průběhem výuky sokolnického učedníka až na mistra sokolníka pro panovnický dvůr.

Letní kino na Michalu

KDY: 17. a 18. července od 22 hodin

KDE: koupaliště Michal Sokolov

ZA KOLIK: 100 Kč, filmy pro děti 50 Kč



Promítání letního kina pokračuje i tento víkend. V pátek 17. července je připraven snímek, který ocení i vaše děti, Sněžný kluk. V sobotu si pak můžete pod širým nebem užít film Tenkrát podruhé.

Pov!ražení obstará Divokej Bill

KDY: 17. července od 18 hodin

KDE: amfiteátr Loket

ZA KOLIK: 460 Kč v předprodeji, 560 Kč na místě



V pátek večer je v loketském amfiteátru připravena klasika – kapela Divokej Bill a Pov!ražení 2020. Od 18 hodin předskakují The Wild Roots, ve 20 hodin Mr. Loco, od 21.30 patří pódium Billovi. Vstupenky v předprodeji za 460 Kč, na místě o stovku dráž, speciální vstupenka pro 4 osoby za 1680 Kč pouze v předprodeji.

Festiválek Na konci světa

KDY: 18. července od 13 hodin

KDE: venkovní prostory penzionu Márty Stříbrná

ZA KOLIK: 170 Kč, děti do 10 let zdarma, 11-18 let 80 Kč



Již 13. ročník festiválku Na konci světa se koná letos ve venkovních prostorách penzionu Márty ve Stříbrné. Vystoupí 4 R, Fíci, Švorc, Aleš Pokorný a host, Alison, Jeroen Smit, Roháči, Petr nebo Pavel, Adél Giňová. Nebude chybět ani ukázka keltského obydlí. Moderuje Aleš Pokorný.

Uložení ostatků rodiny Fenklů

KDY: 18. července od 10 hodin

KDE: kostel sv. vavřince Chodov

ZA KOLIK: zdarma



V rámci obnovy hrobky starosty Fenkla proběhne v sobotu 18. července od 10 hodin v kostele sv. Vavřince bohoslužba, po které budou rakve s ostatky členů rodiny Karla Fenkla přeneseny na hřbitov a uloženy do hrobu. Slavnostní požehnání dokončené hrobky proběhne pak v rámci tradiční svatovavřinecké poutě v sobotu 8. srpna.

Shadows revival

KDY: 19. července od 17 hodin

KDE: Alfa Music Club

ZA KOLIK: vstupenky na www.alfaticket.cz



Shadows revival navazují na klasický repertoár původních Shadows s cílem připomenout pamětníkům i později narozeným známé skladby, ke kterým jsou postupně přidávány novější, a to i zpívané.