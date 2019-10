Březovský lístek 2019

KDY: 19. října od 11.00

KDE: kino kulturního domu v Březové

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu je na pořadu další ročník pěvecko-hudební soutěže Březovský lístek. Soutěží se v těchto kategoriích: 6 – 10 let, 11 – 15 let, 16 – 18 let. Pořadem vás tradičně provede Aleš Pokorný, vstup na soutěž je letos zdarma.

Jaroslav Hutka a Blahobeat

KDY: 19. října od 20.00

KDE: Music club Alfa

ZA KOLIK: 160 Kč v předprodeji na alfaticket.cz, 190 Kč na místě



Do Music clubu Alfa zavítá v sobotu legendární písničkář Jaroslav Hutka. Na hudební scéně působí od roku 1966. V roce 1972 spoluzaložil písničkářské sdružení Šafrán. V roce 1977 mu bylo znemožněno veřejné vystupování, v prosinci téhož roku podepsal Chartu 77. V říjnu následujícího roku se vystěhoval do Holandska, v exilu zakládá vydavatelství Fosil. Po listopadu 1989 se natrvalo vrátil do vlasti. Od roku 2000 vydává alba se svými písněmi na CD v číslované řadě Fosil ve vlastním vydavatelství Samopal. Support zajistí punková big-beatová sokolovská kapela Blahobeat. Vstupenky v předprodeji na www.alfaticket.cz za 160 korun, na místě za 190 Kč.

Ranec plný písniček

KDY: 19. října od 19.00

KDE: MKS Habartov

ZA KOLIK: 100 Kč



Městské kulturní středisko a Bubáci ve výslužbě vás zvou na další Ranec plný písniček. V habartovském kulturním středisku budou v sobotu hrát a zpívat Trepka Nejdek, Duo Voci z Plzně, Funny Ukulele band ze Slaného a odeřská Výměna73. Slovem vás provede Antonín “Fenek“ Gregor a vstupné je 100 korun.

Underground a big beat v Oáze

KDY: 19. října od 20.00

KDE: pivnice Oáza, Chodov

ZA KOLIK: 100 Kč



Chcete navštívit večírek, který vás donutí přemýšlet i tančit zároveň? Zavítejte o třetí říjnové sobotě do Chodova. Představí se vám tu pražský písničkář Sklad by Walda. Spolu s ním se na pódiu ukáží také ústečtí La band de contenedor. Do třetice dorazí elektronické recitační uskupení Vítrholc z Brna, které se svými undergroundovými texty a jízlivými náladami brázdí tuzemská pódia více jak čtvrt století. Vstupné 100 Kč.

Podzimní slavkovský kros

KDY: 20. října od 9.00

KDE: TJ Spartak Horní Slavkov

ZA KOLIK: zdarma



Fanoušci běhu by měli řádně zbystřit. V neděli 20. října přichystal Ondřej Krejsa ve spolupráci s městem Horní Slavkov již 29. ročník přespolního běhu. Slavkovský podzimní kros je opět zařazen do HOPR ligy běžců Karlovarského kraje.

Zázemí závodu bude tradičně v areálu TJ Spartak Horní Slavkov a vše odstartuje prezentací v hlavní budově od 9 do 11 hodin. Devětadvacátý ročník zahájí závody dětí, které budou postupně zdolávat trasy od 190 m až po 1800 m.

Pak přijdou na pořad dospělí, pro které jsou nachystány trasy dvě, a to na 4,5 km a 9 km. Start kategorií dospělých pak bude hromadný a v pravé poledne, tedy ve 12 hodin.