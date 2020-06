Odpoledne s Kolibříkem

KDY: 20. června od 13 hodin

KDE: fotbalové hřiště v Citicích

ZA KOLIK: zdarma



Odpoledne pro celou rodinu je na sobotu připraveno na fotbalovém hřišti v Citicích. Děti i jejich rodiče se mohou těšit na Divadlo loutek Karlovy Vary s pohádkou Duhový princ, ukázku dogdancingu, hoopers, odchytu psa nebo canisterapie. Zazní pověsti našeho kraje a zahraje kapela MC Company feat Zuzana. Po celou dobu akce je připravena hra Za panenkou Lenkou - mapa 30 korun. Kratochvíle Daruj radost. Připraveno je občerstvení.

Letní kino na Michalu startuje

KDY: 19. června od 22 hodin

KDE: koupaliště Michal Sokolov

ZA KOLIK: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč



S příchodem letní sezony se na sokolovské koupaliště Michal vrací i oblíbené letní kino. Startuje v pátek 19. června od 22 hodin snímkem letošního jara V síti. Oficiální zahájení „letňáku“ ale pořadatelé naplánovali na sobotu 27. června v rámci celodenní akce Koupák jede. Za vstupné na film platí děti 50, dospělí pak 100 korun. Pokladna se otevírá hodinu před začátkem představení. Když bude pršet, promítání se ruší.

Slam poetry Aréna Loket

KDY: 21. června od 17 hodin

KDE: Galerie Cafe Loket

ZA KOLIK: doporučená cena 100 Kč



Dr. Filipitch (mistr ČR 2017) a Šimon Felenda (finalista MČR) budou hlavními protagonisty Slam poetry Arény v loketské Galerii Cafe. Slam poetry Aréna je zbrusu nový koncept večerů slam poetry, stále populárnějšího žánru na pomezí divadla a poezie, v němž se představují pouze dva performeři, již se v pěti kolech utkají v boji na život a na smrt. Žádné rekvizity, žádný časový limit, nýbrž jen a pouze slova! Vyhrát může jen jeden, a kdo to bude, je v rukou diváků. Ti mají totiž právo hodnotit, co se na pódiu děje, a to pomocí bodovacích karet. Moderuje Filip Koryta, doporučená cena je 100 korun.

Hartenberg bude opět v obležení

KDY: 21. června od 9.30

KDE: hrad Hartenberg, Hřebeny

ZA KOLIK: startovné 100 Kč předem na účet, 200 Kč na místě



Již 5. ročník Hartenberského obléhání, tedy závodu pro běžce, pěší, dogtrekaře a canicrossaře. Prezentace začínají od 9.30, startuje se v 11 hodin. Startovné je 100 Kč předem na účet a 200 Kč na místě. Na trasu terénního běhu na 7 kilometrů se můžou vydat kategorie muži, ženy a canicross muži, ženy. Na orientační cca čtyřkilometrovou trať (hledání bodů podle mapy, každý si nachodí dle svého) pak pěší a dogtrek bez rozdílu pohlaví. Pro otevření kategorie je povinný počet minimálně 5 účastníků. Závod pořádají Živé Sokolovsko, obec Josefov a hrad Hartenberg.

Chodovské akvatera trhy

KDY: 20. června od 9 hodin

KDE: KASS Chodov

ZA KOLIK: plné vstupné 30 Kč, zlevněné 10 Kč



Největší akce pro akvaristy a teraristy z Karlovarska, na které seženete vše pro vaše akvárium či terárium. K dostání jsou již standardně stovky druhů akvarijních ryb, krevet a rostlin, akvarijní i terarijní technika a dekorace, živá i sušená krmiva, kořeny, kameny, keramika, nebo také na míru lepená akvária a terária. Vstupenky si můžete zakoupit pohodlně z domova pomocí platby online kartou. Na místě je přijímána hotovost i bezkontaktní platby.

Velká Eliščí slavnost

KDY: 19. června od 18 hodin

KDE: loketské hradby

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční slavnost, která uzavře knihovnickou sezónu 2019/20, stejně jako minulý rok na loketských hradbách a v baště pod hotelem Ferdinand (v případě špatného počasí v knihovně). Program: Vyhlášení Nejpilnějších čtenářů knihovnické sezóny 2019/2020, 18:30 E-lišák Kravál pro nejmenší – pásmo básní a písní, 18:50 přestávka hlavního programu, 18:30 – 19:30 1. Vyrob si Eliščino kouzelné kukátko – krasohledová dílna galerie SUPERMARKET WC, Karlovy Vary, 2. Liščí dílna Elišky Malinové, 3. Foukání knihtriček – liška sem, liška tam, co já s nima udělám?, 4. Fotobuňka s bublinou – vyploď zásadní slogan v krizové době a nech se vyfotit se stylovými rekvizitami!, 5. Kdo dřív přijde, ten dřív čte – válecí čtecí kout, aneb přijďte přečíst úryvek z oblíbené knihy – nejen pro děti!, 6. Kýbl blaha – oblíbená vodní radost s knihovníkem. V 19.30 premiéra pohádky Eliška a jiné princezny - Divadlo Toy Machine. V průběhu akce občerstvení z pojízdného BISTRA NAD VODOU!