Běh kolem domácího vrchu

KDY: 21. září od 8.00

KDE: Městské sady Kraslice

ZA KOLIK: startovné: dospělí 25 Kč, děti do 15 let 10 Kč, kraslické děti zdarma

Již 43. ročníku Běhu kolem Domácího vrchu se můžete zúčastnit v Kraslicích. Prezence v kraslických městských sadech proběhne od 8.00 do 9.30, první závodníci vyběhnou na trať v deset. Dospělí zaplatí startovné 25 Kč, děti do 15 let 10 korun, kraslické děti běží zdarma.

Srdce slabším má letos téma Hoří hospoda

KDY: 21. září od 14 hodin

KDE: penzion Márty Stříbrná

ZA KOLIK: 50 Kč, děti do 15 let zdarma



Nadační fond Ještěřice a obec Stříbrná vás zvou na kulturně-společenskou akci Srdce slabším, tentokrát na téma Hoří hospoda. V zahradě penzionu Márty vystoupí taneční skupina Quick Bush z Kadaně, od 18 hodin cover rock band 3J. Vstupné na celý den je 50 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Výtěžek z akce bude věnován DC Mateřídouška a Nadačnímu fondu Ještěřice.

Česko-bavorské setkání v Lokti

KDY: 21. září od 14.00

KDE: terasa hotelu Bílý kůň

ZA KOLIK: zdarma



Město Loket letos slaví 20 let partnerství s německým městem Illertissen. V rámci Česko-bavorského setkání je připraven program už v sobotu 21. září. Od 14 hodin to bude přednáška Günthera Wohlraba z Marktredwitz “Egerlandské kroje “. O hodinu později bude Petr Rojík přednášet Ze života německé menšiny v našem regionu. Přednášky doprovodí Richard a Vojtěch Šulkovi folklorem zmizelého Chebska a rovněž výstava Loketští rodáci v hotelu Bílý kůň.

Křest knihy Zmizelý Chodov

KDY: 22. září od 17.00

KDE: kostel sv. Vavřince Chodov

ZA KOLIK: zdarma



U příležitosti 125. výročí povýšení Chodova na město bude vydána nová výpravná a reprezentativní publikace Zmizelý Chodov autora Miloše Bělohlávka. Její slavnostní představení se koná v kostele sv. Vavřince. Zde bude kniha také poprvé k dostání a bude možné získat i podpis autora. Od pondělí 23. září pak bude kniha v prodeji za 499 korun v chodovském Turistickém a informačním centru a knihkupectví knihovny.

Mistrovství republiky ve střelbě z praku

KDY: 21. září od 11.00

KDE: Kulturní dům Březová

ZA KOLIK: 50 - 100 Kč, děti do 15 let zdarma

Závodníci budou soutěžit v amfiteátru kulturního domu. Soutěž je též otevřena pro amatérské střelce, kteří budou mít své terče. Startovné, které zahrnuje i občerstvení, činí pro amatéry a veřejnost 50 Kč, pro účastníky mistrovské soutěže stovku. Děti do 15 let zdarma. Prezence začíná v 9 hodin pro amatéry a veřejnost, o hodinu později zahájí soutěž. Úderem desáté přijde k prezenci mistrovská skupina, soutěží pak od 11 hodin.