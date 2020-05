Roháči zahrají živě ve Velké Hleďsebi

KDY: 24. května od 17 hodin

KDE: kulturní dům Marion Velká Hleďsebe - stream: www.velkahledsebe.tv

ZA KOLIK: online dobrovolné vstupné

Velká Hleďsebe přináší divákům kulturu až takřka do obýváku díky přenosům koncertů nebo třeba přednášek z kulturního domu Marion. Tentokrát na neděli přijali pozvání Roháči z Lokte. Tímto živým koncertem, který můžete sledovat na www.velkahledsebe.tv; facebooku a živě též na YouTube, chtějí Roháči nejen potěšit své příznivce, ale také připomenout, že letos slaví 45. výročí založení kapely.

Projeďte se důlním vláčkem

KDY: středa až neděle 9–12 a 13–17 hodin

KDE: Hornické muzeum Krásno

ZA KOLIK: muzeum: základní vstupné 50 Kč, jízda vláčkem 20 Kč



Současně se sokolovským muzeem se otevřely i jeho pobočky, tedy i Hornické muzeum Krásno. V provozu tu je mimo jiné i důlní vláček, kterým se můžete svézt. Jízda vláčkem vás vyjde na 20 korun na osobu. V době zpřísněných bezpečnostních podmínek se v jednom vagonku svezou maximálně dva lidé, s výjimkou rodinných příslušníků nebo doprovodu dětí mladších 10 let. Základní vstupné do muzea je pak 50 korun.

Do loketské knihovny už i o víkendu

KDY: sobota a neděle 10–12 a 13–17 hodin

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma



Dobré zprávy z loketské městské knihovny. Od pondělí11. května platí opět i víkendový provoz, a navíc je možné už zase navštívit i expozici umělecké knižní vazby. Kdy tedy můžete do knihovny dorazit? V pondělí a ve středu od 12 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 12 do 15 hodin a o víkendu od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Kulturní ostrůvek Rolava

KDY: 22.–24. května od 18 hodin

KDE: Koupaliště Rolava

ZA KOLIK: 150–350 Kč



První pokoronavirová kulturní akce na Rolavě - Kulturní ostrůvek Rolava - pokračuje i o tomto víkendu. Na programu jsou další tři živé koncerty. V pátek 22. května to bude kapela Cajk - kapela s kořeny v Lokti a pahýly v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Hraje blues, soul, rock a funky - někdy nahlas a jindy zas míň nahlas… Vstupné je 150 korun. V sobotu potěší příznivce Trio Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý = trio českých muzikantských legend… Vstupné je 350 Kč. A program v neděli zakončí Yvonne Sanchez - polsko-kubánská vokalistka s medově sametovým hlasem, která okouzlila obecenstvo po celém světě. Interpretuje jak jazzové standardy a brazilskou hudbu, tak soulové autorské skladby. Vstupné je 250 Kč.