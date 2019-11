Hudební klub rozezní rock

KDY: 23. listopadu od 20.00

KDE: Music club Alfa

ZA KOLIK: 150 v předprodeji, 190 na místě

Sobotní večer bude v hudebním klubu patřit kapele Led Zeppelin Southern revival. Hard rock-rock'n'rollový revival známé kapely pochází z Českých Budějovic a v sokolovském hudebním klubu vystoupí společně s rock-big-beatovou skupinou Jiří Schelinger Memory Band. Vstupenky v předprodeji na www.alfaticket.cz za 150 korun, na místě pak zaplatíte 190 korun.

Sbírka potravin pomůže potřebným

KDY: 23.listopadu od 8 do 18 hodin

KDE: Sokolov

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu od 8 do 18 hodin se i v Sokolově ve vybraných prodejnách můžete zapojit do celonárodní sbírky potravin a drogerie. Nakoupené věci předáte dobrovolníkům, které poznáte podle zelených zástěr s logem akce. Od nich se dozvíte i přesné instrukce. Zboží pak putuje do Potravinové banky Karlovarského kraje a odtud pak všem potřebným z našeho kraje. Letos se můžete zapojit i v pohodlí domova díky online nákupu.

Pojďme spolu do betléma

KDY: 23. i 24. listopadu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Sokolov

ZA KOLIK: dle ceníku



Blíží se Vánoce a s nimi je už neodmyslitelně spjata tradiční výstava betlémů ze sbírek sokolovského muzea. Ta letošní s názvem Pojďme spolu do betléma začíná v sobotu 16. listopadu a najdete ji ve výstavním sále v 1. patře muzea. Otevřeno je vždy od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Výstava v zámku potrvá do 2. února.