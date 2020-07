Sokolovský FOOD festival v parku

KDY: 25. července od 10 hodin

KDE: zámecký park Sokolov

ZA KOLIK: zdarma

Poslední červencovou sobotu se v sokolovském zámeckém parku náramně pomějete. Kromě velkého množství stánků s nevšedním a především chutným jídlem se představí malé pivovary z blízkého i vzdálenějšího okolí a stejně tak menší vinařství s prvotřídními vinnými moky. Připraveny budou soutěže jak v pojídání, tak v popíjení i workshopy všeho druhu. Deku si můžete rozbalit kdekoli na trávě v parku či jít do osvědčené Chill Zone v režii Mejsi. To vše bude zakončeno na nádvoří PechaKucha Night Sokolov vol. 2. Na tu už se ale platí vstupné, jinak je na Food festival vstup zdarma.

Hradní dílničky na hradě Loket

KDY: 26. července od 10 hodin

KDE: hrad Loket Nenechte ruce zahálet a dorazte v neděli 26. července na loketský hrad, kde se konají od 10 hodin hradní dílničky. „Jedinečná příležitost dát průchod své kreativitě a zručnosti a vyrobit dárky pro své blízké. A kdo chce jen své oči potěšit a ruce nechat odpočívat, může si vybrat z rozmanitého řemeslného sortimentu,“ zvou hradní pořadatelé na jednu z akcí letošního Hradního loketského kulturního léta s názvem Hrad Loket má ku(lturní)le(to).

Letní slavnosti pořádá Rovná

KDY: 25. července od 15 hodin

KDE: Rovná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na Letních slavnostech, které pořádá kulturní výbor obce a obec Rovná, se můžete těšit na široký sortiment občerstvení, alko i nealko nápojů, soutěže o ceny, pyrotechnickou show i ohňostroj. Vystoupí How-Wada a Wishmasters, přestávky mezi vystoupeními vyplní flašinetářka Eva. Vstupné je dobrovolné.

Vandráci Vagamundos dorazí na statek Bernard

KDY: 26. července od 21 hodin

KDE: statek Bernard Královské Poříčí

ZA KOLIK: 300 Kč, obyvatelé Královského Poříčí za 150 Kč



Říkají si Vandráci – Vagamundos – herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard. Tři měsíce vandrovali po Střední Americe a teď se svým cestopisným večerem mají namířeno na statek Bernard v Královském Poříčí. Na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko -zábavného pořadu v televizi. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu. Předprodej vstupenek na ticketstream nebo v infocentru na statku.

Jazz pod hradem - Peter Lipa / Dan Bárta & Illustratosphere / JazzFancies

KDY: 24. července od 17.30

KDE: amfiteátr Loket

ZA KOLIK: 450 v předprodeji, 550 na místě, 1600 Kč speciální vstupenka pro 4 osoby (pouze v předprodeji)



Amfiteátr se otevírá už v 16.30, první jsou na řadě JazzFancies. V 19.15 je vystřídá Peter Lipa a od 21.30 bude pódium patřit Danu Bártovi a Illustratosphere. Jde o náhradní koncert za ten, který se měl konat 3. dubna v Lidovém domě v Karlových Varech, a vstupenky do LDKV platí pro tento koncert.

AkvaTera trhy v Chodově

KDY: 25. července od 9 hodin

KDE: KASS Chodov

ZA KOLIK: plné vstupné 30 Kč, zlevněné 1-10 Kč



Největší akce pro akvaristy a teraristy z Karlovarska, na které seženete vše pro vaše akvárium či terárium. K dostání jsou již standardně stovky druhů akvarijních ryb, krevet a rostlin, akvarijní i terarijní technika a dekorace, živá i sušená krmiva, kořeny, kameny, keramika, nebo také na míru lepená akvária a terária.