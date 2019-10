Sokolovský FLER jarmark

KDY: 26. října od 10.00

KDE: velký sál MDK Sokolov

ZA KOLIK: zdarma

„Přijďte nasát inspiraci, vůni Vánoc, dřeva, barev, kůže, mýdla a bylinek,“ zvou organizátoři na FLER jarmark do velkého sálu Hornického domu. Seženete tu ručně vyrobené věci a chybět nebudou ani dětské dílničky.

Navštivte Habartovský blešák

KDY: 26. října od 9.00

KDE: společenský sál MKS Habartov

ZA KOLIK: zdarma



Prodej a nákup dětského oblečení, oblečení pro dospělé, obuvi, hraček, knih a učebnic, počítačových her a videoher, drobností do domácnosti…, zkrátka všeho zachovalého a funkčního, co může dále sloužit a je vám to líto vyhodit. Přesně to nabízí sobotní Habartovský blešák ve společenském sále MKS. Končí úderem poledne.

Kraslické podzimní noty

KDY: 26. října od 17.00

KDE: Dům kultury Kraslice

ZA KOLIK: 180 Kč v předprodeji, 220 Kč na místě



Návštěvníci se mohou těšit na pražskou kapelu Brass Avenue. Dále se na jevišti představí známý plzeňský band Pilsner Jazz Band. Večer uzavře místní Zábavní orchestr Kraslice se zpěvačkou Barborou „Swinx“ Řeháčkovou. Vstupenky jsou v předprodejích v KIC Kraslice a IC Sokolov.

Setkání na Krudumu ke 101. výročí

KDY: 28. října od 15.00

KDE: rozhledna Krudum

ZA KOLIK: zdarma



101. narozeniny naší republiky můžete oslavit při společném setkání na rozhledně Krudum. Přijít se sem dá od Hruškové, Horního Slavkova, z Milířů či Třídomí. Ve 13.30 vyráží na kole od koupaliště Michal senátor za Karlovarský kraj Miroslav Balatka. Můžete se k němu přidat.