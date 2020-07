Loket žije kulturou

KDY: čtvrtek až neděle 25.-28. června

KDE: amfiteátr Loket

ZA KOLIK: 250-550 Kč

Po čtyři dny za sebou nabídne loketský amfiteátr pořádnou porci zábavy, koncerty kapel počínaje, divadelním představením konče. Ve čtvrtek 25. června to bude Tomáš Matonoha & Inspektor Kluzó. Koncert začíná v 19 hodin, vstupné je 250 Kč v předprodeji, 300 na místě. V pátek od 18 hodin bude pódium patřit postupně čtyřem uskupením: Support Lesbiens, Cajk, End Of Scream a Martin Čarný Band. Páteční koncert vás vyjde na 250 Kč v předprodeji, o stovku víc na místě. V sobotu od 21 hodin si na své přijdou milovníci divadla. Zhlédnout mohou Perfect Days s Lenkou Vlasákovou či Janem Dolanským. Vstupenky jsou k mání za 450/550 Kč. A čtyřdenní kulturní přísun zakončí v neděli od 18 hodin Luboš Pospíšil & 5P a Blues Not Dead. Vstupné je 290/350 Kč. Amfiteátr se otevírá vždy hodinu před začátkem a počet vstupenek je omezený na každý den.

Meditace Mohendžodáro v barvách duhy

KDY: sobota 27. června od 10 do 19 hodin

KDE: statek Bernard Královské Poříčí



Hluboký zážitek ženských Mohendžodáro meditací vyjádřený skrze barvy vás čeká v sobotu na statku Bernard v Královském Poříčí. „Zvu tě na výlet po krajině, kde radost je zelená či modrá a smutek klidně růžový. Bez předlohy… Jen ty a štětec, jen prožitek a projev,“ zve organizátor na celodenní meditaci. S sebou pouze karimatku, deku a čas pro sebe, oběd i malovátka zajištěné. Podrobnosti a rezervace najdete na webových stránkách www.miaela.cz/lekce/.

Alison zahraje v Alfa Music Clubu

KDY: sobota 27. června od 19 hodin

KDE: Alfa Music Club Sokolov



Irsko, Skotsko atd. v rockovém hávu. Přesně to slibuje koncert kraslické kapely Alison v sokolovském Alfa Music Clubu v sobotu 27. června od 19 hodin. Ta hraje irský folk rock a na svém kontě má nejen mnoho koncertních vystoupení, ale také řadu ocenění – jsou to například vítězové soutěže na festivale Keltování v Lužné nebo vítězové divácké soutěže na festivale Muzika v Hrádku u Rokycan. Terasa se otevírá od 16 hodin.

Koupák jede!

KDY: sobota 27. června od 14 hodin

KDE: koupaliště Michal Sokolov

ZA KOLIK: 100 Kč (dospělí), 80 Kč (děti), 200 Kč (rodinné 2+1), 250 Kč (rodinné 2+2). Prodej na místě



Zahájení koupací sezóny, letního kina a slavnostní otevření kempu na koupališti. DJ’s od 14:00, atrakce a soutěže pro děti po celý den, letní kino Chlap na střídačku od 22:00.