Na Perutě do Alfa clubu

KDY: 28. prosince od 18 hodin

KDE: Music club Alfa

ZA KOLIK: 250 Kč

Pokud přemýšlíte, kam v sobotu, zkuste třeba Music club Alfa v Sokolově. Od 18 hodin tu vystoupí hudební skupina Perutě v čele s frontmanem Milan Peroutkou. To je český herec a zpěvák. Je synem spisovatelky Ivany Peroutkové a bubeníka Milana Peroutky staršího. Na jaře 2017 se Milan Peroutka zúčastnil televizní show Tvoje tvář má známý hlas, kde mimo jiné ztvárnil např. Amy Winehouse, Ne-Yo, Erica Claptona nebo dvojroli Andrea Bocelli a Sarah Brightman, se kterou si získal několik nových fanoušků, a postoupil do finále. Skončil na druhém místě hned za Tatianou Vilhemovou.

Benefice pro Tabitu Sokolov

KDY: 29. prosince od 17 hodin

KDE: Music club Alfa

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Další koncert v sokolovském Music clubu Alfa bude benefiční. Zahrát a zazpívat přijedou Pavel Dobeš s Tomášem Kotrbou. Výtěžek ze vstupného na benefici, které je dobrovolné, bude věnován sociálnímu projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným, který běží již pátým rokem.

Pojďme spolu do betléma

KDY: 28. i 29. prosince

KDE: Muzeum Sokolov

ZA KOLIK: dle ceníku



Pojďme spolu do Betléma… vyzývá název výstavy v muzeu v sokolovském zámku. Výstavní síň v 1. patře zaplnily totiž betlémy ze sbírek muzea. Můžete tu vidět dílka z různých materiálů, různých velikostí. Výstava betlémů v muzeu je sice tradiční, neznamená to ale, že každý rok návštěvníci vidí totéž. Jak potvrdil ředitel muzea Michael Rund, každý rok se snaží ukázat lidem něco jiného a expozici obměňovat. Výstavu můžete navštívit i o tomto víkendu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. A když už v zámku budete, určitě si nenechejte ujít obnovenou stálou expozici nebo výstavu tkaných obrazů Drahomíry Němcové Jandové v přízemí zámku.