Loděnice zahajuje provoz

KDY: 29. května od 17 hodin

KDE: Loděnice Dronte Sokolov

ZA KOLIK: zdarma

Dobrá zpráva pro všechny příznivce sjíždění řeky Ohře. V pátek 29. května zahajuje provoz loděnice Dronte v Sokolově. Zatím pouze o víkendech a za příznivého počasí, případně je možné se domluvit a objednat.

První Loketské VyOsení

KDY: 30. května od 15 hodin

KDE: Malá scéna, amfiteátr Loket

ZA KOLIK: zdarma



Na Malou scénu do loketského amfiteátru jste srdečně zváni na historicky 1. Loketské VyOsení – tedy festival svobodné hudby a divadla. Od 15 hodin se tu postupně vystřídají: Divadlo Čučka – divadlo pro děti, improshow Dr.Zádrhela, slam poetry v podání Theodora Kravála a Vaška z Aše (Václav Ponikelský). Hrát budou Funky Monx z Karlových Varů, Blondýna z Rakovníka a Znouzectnost z Plzně. Vstup je zdarma.

Na Bernardu se bude swapovat

KDY: 30. května od 15 hodin

KDE: statek Bernard Královské Poříčí

ZA KOLIK: 50 Kč



Swap je úplně jiný zážitek, tvrdí organizátoři. Není to žádný bazárek, Swap je o výměně nevhodných dárků, dobrého oblečení, skvělých knih. „Naše heslo – přines to, co bys ráda věnovala kamarádce. Celý swap budeme přijímat jen a pouze dobře sloužící věci. Počet není omezen.“ Další swap na Bernardu se koná v sobotu 30. května od 15 hodin. Jak to funguje? Zaregistrujete se a pak přinesete doplňky, bižuterii, menší předměty a potřeby do domácnosti a odnést si můžete cokoli, co potřebujete, či se vám líbí, zdarma. Vstupné je 50 Kč, registrace na vlkova@statek-bernard.cz nebo telefonu 608 434 490.

MUD DOG RACE 2020

KDY: 30. května od 8 hodin

KDE: Jižní lom Sokolov





V sobotu 30. května je připraven v Jižním lomu 2. ročník závodu MUD DOG RACE 2020. Jak píší pořadatelé, je určen pro všechny, kteří milují adrenalin a výzvy, nebojí se trochu ušpinit a nerozpustí se ve vodě. Závod je určen pro běžce či chodce se psem. Čeká je trať plná nesnadných překážek, spousta bláta a moře zábavy. Jedná se o překážky na podlézání, přelézání, průchod blátem, hlínou, jílem, vodou, plazení, překonání řeky. Zúčastnit se mohou jednotlivci – muži i ženy a také týmy.

Koncert bez roušek?

KDY: 30. května od 18 hodin

KDE: Oáza Chodov





Po dlouhém čase, kdy se nic nemohlo, vás chodovská restaurace Oáza zve na venkovní vystoupení v příjemném prostředí restaurace Oáza. Přijďte posedět, hrát se bude nejen k poslechu, ale třeba i k tanci. Teď už jen aby počasí přálo.