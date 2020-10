Vinobraní U Bílého koně

KDY: 3. a 4. října

KDE: Hotel U Bílého koně, Loket

Tradiční vinobraní na loketském hradě musel pořadatel z důvodu zpřísněných epidemiologických opatření zrušit. Milovníci vína však o něj tak úplně nepřijdou. O víkendu 3. a 4. října se ochutnávka vín, burčáku a delikates koná v hotelu U Bílého koně v Lokti. A postaráno bude i o hudbu a dobrou zábavu. Protože je počet vstupenek omezen, je nutná rezervace předem na telefonních číslech 728 168 585 nebo 604 101 295.

Víla zamkne pro letošek řeku Ohři

KDY: 3. října

KDE: ve 12 hodin se vyplouvá z Kynšperka, od 15 hodin v tábořišti Dronte Sokolov



Letní sezona skončila, podzim se hlásí o slovo a to je i chvíle, kdy víla Agara ukončí oficiálně letošní vodáckou sezonu na Ohři slavnostním uzamčením řeky. Stane se tak v sobotu 3. října. Zájemci o poslední splutí vyrážejí jako tradičně z tábořiště v Kynšperku nad Ohří ve 12 hodin. Cílem bude loděnice v Sokolově, kde je připraven od 15 hodin tradiční kulturní program. Pozvání letos zatím přijaly kapely Poslední vagón, Milan Kučera a spol. a Trepka. Po osmé hodině pak víla slavnostně řeku až do jara uzamkne.

Ženská pomsta i Bábovky

KDY: 3. října od 17 a 19 hodin

KDE: Kino Alfa Sokolov

ZA KOLIK: 120 a 130 Kč



V sobotu nabízí sokolovská Alfa dvě letošní podzimní novinky. Od 17 hodin to je česká komedie Ženská pomsta. Jaký je nejlepší lék na léta trvající manželovu nevěru? Tři ženy, které se sejdou u psychoterapeuta, v tom mají jasno. Pomsta. Vzájemně si pomůžou a jejich muže čeká peklo na zemi. Od 19 hodin můžete zhlédnout další novou českou komedii. Má název Bábovky a natočil ji režisér Rudolf Havlík podle knihy Radky Třeštíkové. Příběhy hrdinů Bábovek vám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou.

Martin Douša: Portréty

KDY: do 25. října

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma



Karlovarský malíř, fotograf a spisovatel Martin Douša vystavuje průřez svými portréty od roku 2016 do současnosti. Vidět je můžete v atriu loketské knihovny i o víkendu, kde je otevřeno od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Výstava trvá do 25. října.