Kdy: do 31. ledna

Kde: anketazebrik.cz

Už jen do neděle mají hudební fanoušci možnost hlasovat v prvním, nominačním, kole tradiční ankety Žebřík. Z úvodní části vzejde pět nominovaných v každé z deseti kategorií, o celkových vítězích pak bude možné hlasovat v druhém kole do konce února. Vyhlášení vítězů devětadvacátého ročníku je pak plánováno na 21. května v areálu DEPO2015 v Plzni. Ceny tam budou předány i vítězům loňského Žebříku, jehož vyhlášení bylo kvůli koronaviru zrušeno. Jsou mezi nimi například Vladimír Mišík, Tomáš Klus, Kapitán Demo nebo Lucie.

„Květnový termín nám dává možnost akci částečně pojmout jako open air. Udělejme všechno pro to, ať nám situace dovolí vrátit se k normálu, abychom si to mohli společně naplno užít,“ řekl k letošnímu ročníku ředitel Hudebních cen Žebřík Jarda Hudec.

Kompletní informace o pravidlech hlasování, slavnostním vyhlášení včetně výsledků, videozáznamů a fotogalerií z předchozích ročníků najdou fanoušci na webové stránce anketazebrik.cz.

Prohlédněte si nejmenší vodopád

Kdy: Celoročně

Kde: Hradiště u Karlových Varů

Nedaleko obcí Svatobor a Lučiny na Karlovarsku můžete vidět zajímavý unikát. Nejmenší vodopády v České republice. Jejich název je Lučinsko-svatoborské vodopády a to proto, že vodopád vzniká soutokem dvou toků a sice Lučinského a Svatoborského potoka. Jedná se o naprosto unikátní dvojvodopád, který jinde v republice neexistuje. To, že se tunachází dlouhá léta unikalo jak laické, tak i odborné veřejnosti, protože se toto území nacházelo ve vojenském prostoru. Svatobor je téměř zaniklá vesnička, která leží asi deset kilometrů východně od Karlových Varů a přibližně 1,5 kilometru severoseverovýchodně od Lučin. V letech 1953 až 2015 byla osada součástí vojenského újezdu Hradiště. Vodopád najdete u křižovatky silnice z Dubiny, která se rozděluje do Svatoboru a Lučiny. Obě větve vodopádu tečou po čediči, protože zdejší území, jak je známo, vzniklo v minulosti mohutnými sopečnými erupcemi. Výška vodopádů je 3,5 a 2,5 metru. Průtok je mezi 35 až 180 litry za vteřinu.

Jakub Kořínek & Katka Misíková živě

Kdy: 29. ledna,18 h

Kde: online

Známí plzeňští muzikanti a životní partneři Jakub Kořínek a Katka Misíková si dnes zahrají se svými hosty. Přímý přenos koncertu bez diváků si budete moci vychutnat na facebooku. Událost naleznete na stránce hudebníků (Jakub Kořínek, Katka Misíková + hosté) pod názvem Hudbochvění živě a odstartuje v 18 hodin.

Na zříceninu hradu Pajrek

Kdy: Kdykoliv

Kde: Nýrsko

Necelé tři kilometry od Nýrska se nachází zřícenina hradu Pajrek. Najdete ji na zalesněném hřbetu nad Nýrskem. Vede k ní několik turistických značených cest. Pajrek byl založen na začátku 14. století, v 15. století se pánem hradu stal Racek z Janovic, stoupenec krále Jiřího z Poděbrad, který v roce 1467 porazil bavorské křižácké vojsko v bitvě u Nýrska. V roce 1472 vtrhli však Bavoři opět do Čech, hrad dobyli a vypálili. Pajrek pak opravil až na počátku 16. století loupeživý rytíř Jindřich Kostomlatský z Vřesovic. Ten byl ale popraven. Od té doby hrad pustl. Do současnosti se zachovalo několik trosek obytného stavení, věže a příkop. Na zdech je možno spatřit otvory po trámoví a uzoučký vchod.

Gloriet připomíná bitvu u Domažlic

Kdy: kdykoli

Kde: Kout na Šumavě

Bitvu u Domažlic, která se odehrála v srpnu 1431, připomíná gloriet na návrší Kolébka mezi Koutem na Šumavě a Spáňovem. Nepřehlédnutelná stavba, která má střechu ve tvaru klobouku, vznikla v období romantismu kolem roku 1824, kdy majitel panství Jan Filip František Josef Stadion zadal rozsáhlé úpravy koutského zámku a jeho okolí. Střecha ve tvaru klobouku je připomínkou pokrývky hlavy, kterou tu podle pověsti ztratil prchající kardinál Julián Cesarini, jehož křižácké vojsko zde pokořili husité. Na místo vede žlutá turistická trasa z Koutu i Spáňova a je odsud pěkný výhled.

Na Světecký vrch

Kdy: kdykoli

Kde: Světce u Tachova

Postavičky ze Čtyřlístku provázejí návštěvníky naučné stezky Světecký vrch u Tachova, která má 4 km. Stezka je vhodná především pro rodiny s dětmi, na ty čekají zajímavé badatelské úkoly. Seznámíte se také s historií geologického podloží.

Rozhlédněte se z Andělské hory

Kdy: Kdykoliv

Kde: Andělská hora u Karlových Varů

Andělská Hora je zřícenina hradu, který leží 10 kilometrů východně od Karlových Varů u silnice na Prahu. Hradní zřícenina se nachází na vrcholu čedičové homole a je dominantou celého okolí. Jádro stavby tvořil horní hrad na nejvyšším místě skalnatého hřebenu. Andělská Hora měla spolu s hradem Bečov chránit rýzmburské panství. Koncem 15. století bylo v podhradí založené městečko Andělská Hora. Od roku 1964 je zřícenina chráněna jako kulturní památka a dobrovolníci ji postupně renovují.