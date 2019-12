Rozsvícení vánočního stromu

KDY: 30. listopadu od 14.00

KDE: náměstí Horní Slavkov

ZA KOLIK: zdarma

Poprvé se vánoční strom v Horním Slavkově rozsvítí letos v sobotu 30. listopadu. Po celé odpoledne se na náměstí a v městském kulturním středisku budou konat vánoční trhy. Užít si můžete vystoupení dětí, tvořit v dětských mikulášských dílničkách. Připravena je i mikulášská nadílka a výprodej knih. Stromek se poprvé rozsvítí v 17 hodin, od 19 je v kavárně MKS na programu koncert kapely Beat club 68´.

Zahájení adventu v Habartově

KDY: 30. listopadu od 15.00

KDE: náměstí Přátelství Habartov

ZA KOLIK: zdarma



V Habartově zahájí advent v sobotu 30. listopadu na náměstí Přátelství. Připraveno je vystoupení žáků ZUŠ Habartov, zahraje i kapela Alison z Kraslic. V dílničkách si můžete vyrobit svíčky, mýdla, razit mince či vyzkoušet zdobení perníčků a jednoduché aranžování. Chybět nebudou vánoční stánky ani dobré občerstvení. Pohádku zahraje loutkové divadlo Kahánek v městském kulturním středisku. Úderem šesté hodiny večerní se rozsvítí vánoční strom a také skautský betlém, doplněný o novou postavu.

Předvánoční posezení s muzikou

KDY: 30. listopadu od 17.00

KDE: Kulturní dům Březová

ZA KOLIK: zdarma



Na příjemné předvánoční posezení u dobré hudby zve město Březová společně se zdejším kulturním domem. Vystoupí Dechový orchestr Březováček a hudební uskupení RK Music. Předvánoční posezení se koná v malém sále kulturního domu v sobotu od 17 hodin a pro přítomné bude zdarma připraveno skromné vánoční pohoštění. Vstup je rovněž zdarma.

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: 1. prosince od 14.00

KDE: náměstí T. G. Masaryka Loket

ZA KOLIK: zdarma



V Lokti zahájí advent v neděli 1. prosince. Od 14 hodin si můžete ve stáncích na náměstí nakoupit třeba vánoční dárky nebo občerstvení. Od 16 hodin zpestří program svým vystoupením děti z loketské mateřinky, základní školy i žáci základní umělecké školy. O hodinu později se poprvé letos rozsvítí vánoční strom. Během odpoledne se bude vyrábět i papírový řetěz přátelství.

Nakupte na akvatera trzích

KDY: 30. listopadu od 9.00

KDE: KASS Chodov

ZA KOLIK: 30 Kč



Největší akce pro akvaristy a teraristy z Karlovarského kraje, na které seženete vše pro vaše akvárium či terárium. K dostání jsou již standardně stovky druhů akvarijních ryb, krevet a rostlin, akvarijní i terarijní technika a dekorace, živá i sušená krmiva, kořeny, kameny, keramika nebo také na míru lepená akvária a terária. Plné vstupné je 30 Kč, zlevněné 1 – 10 korun, lze platit kartou.

End of Scream zahrají v knihovně

KDY: 30. listopadu od 18.00

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma



Progresivní loketští metaloví symfonici End of Scream se vrací do Městské knihovny Loket. „Právě vydali nové album Sanctuary, jsou vyzrálejší, progresivnější, metalovější a symfoničtější než kdy jindy! Spadne tentokrát střecha atria? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči (a uši),“ zvou knihovníci. Vstup je zdarma.

Advent zahájí u kamenické kaple

KDY: 1. prosince od 15.30

KDE: Kamenice, kaple sv. Máří Magdalény

ZA KOLIK: zdarma



První adventní neděli pořádá město Březová tradičně u kamenické kaple sv. Máří Magdalény. Od 15:30 hodin tam střídavě vystoupí pěvecký sbor z Lokte Cubitus a dechový orchestr Březováček se svými sólisty. V 16 hodin požehná adventnímu věnci loketský farář Jiří Majkov, který zapálí první adventní svíci. Dále budete mít možnost si po akci poslechnout vystoupení pěveckého sboru Cubitus v kamenické hospůdce „U Fázů“.

Vánoční trhy na Bernardu

KDY: 1. prosince od 11.00

KDE: statek Bernard Královské Poříčí

ZA KOLIK: zdarma



Atmosféru staročeských Vánoc a tradice jako za časů našich babiček si budou moci užít lidé během Vánočních trhů na statku Bernard v Královském Poříčí. Ty se uskuteční první a třetí adventní neděli – 1. a 15. prosince 2019. Chybět nebude oblíbená Ježíškova dílna, peklo s čerty a bohatý řemeslný jarmark.