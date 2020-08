Beatová síň slávy trochu jinak

KDY: 1. srpna od 14 hodin

KDE: amfiteátr Loket

ZA KOLIK: 590 Kč v předprodeji, 690 Kč na místě, 1990 speciální vstupenky pro 4 osoby (pouze v předprodeji)

Kvůli mimořádné situaci letošního roku místo dvou květnových večerů se na Beatovou síň slávy můžete těšit jeden srpnový večer, a sice 1. srpna. V roce 2020 do Beatové síně slávy vstoupí: Krausberry v kategorii Kapela, Pavel Váně v kategorii Osobnost, Filip Topol v kategorii Osobnost in memoriam a Traktor v kategorii Píseň/skladba kapely Visací zámek. Amfiteátr se otevírá už ve 13 hodin a od 14 vystoupí: Votchi, Pumpa, Milan Schelinger band, Pavel Váně, Krausberry a Michal Šindelář a hosté se vzpomínkou Můj táta Dědek. Připraven je rovněž medailon Filip Topol – Psí vojáci a videomedailon Visací zámek – Traktor. Vstupenky stojí v předprodeji 590 Kč, na místě o stovku více. 1990 korun dáte za speciální vstupenku pro 4 osoby zakoupenou v předprodeji. Všechny verze vstupenek na původně plánované květnové akce zůstávají v platnosti.

Dobrý konec všechno spraví

KDY: 31. července od 21 hodin

KDE: amfiteátr Loket

ZA KOLIK: 690, 650 a 490 Kč



Do loketského amfiteátru se vrací i letos William Shakespeare. Po úspěšném uvedení her Veselé paničky windsorské (2013), Zkrocení zlé ženy (2014), Sen noci svatojánské (2015), Mnoho povyku pro nic (2016), Romeo a Julie (2017), Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete (2018) a Hamlet (2019) v Lokti míří do amfiteátru pod hradem další shakespearovská klasika – tentokrát komedie Dobrý konec všechno spraví … Ceny vstupenek určuje sektor amfiteátru – 690, 650 a 490 Kč. Páteční představení začíná v 21 hodin.

Užijte si letní kino na Michalu

KDY: 31. července od 22 hodin a 1. srpna od 21.30

KDE: koupaliště Michal Sokolov

ZA KOLIK: 100 Kč



Sokolovské letní kino pod širým nebem na koupališti Michal pokračuje o víkendu a nabízí další dva filmy. Červencovým tipem je film Kmotr, který můžete zhlédnout v pátek 31. července od 22 hodin. V sobotu můžete vyrazit na pokračování úspěšné série – snímek 3Bobule. Srpnová promítání začínají už v 21.30. Pokladna je otevřena vždy hodinu před představením a vstupenky koupíte za stovku. Pokud nebude přát počasí, promítání se ruší.

Argentinské tango v Lokti

KDY: 1. srpna od 15 hodin

KDE: před kavárnou Romantik, náměstí Loket

ZA KOLIK: zdarma



U kašny před kavárnou Romantik (hotel Florián) na loketském náměstí vám zatančí studenti Tangonexion akademie pod vedením Patricie a Javiera Antar. Zjistíte, co znamená objetí v tangu. Sami mistři Patricie a Javier pak vystoupí 20. listopadu v Městské knihovně Loket v rámci večera tance a poezie Žhavá Argentina.

Jindřichovická tour zve na start

KDY: 2. srpna od 8.30

KDE: Jindřichovice, prezence na fotbalovém hřišti

ZA KOLIK: startovné: 100 Kč při platbě předem, 150 Kč na místě



Čtvrtý ročník Jindřichovické tour – hobby závodu pro terénní cyklisty, běžce, canicrossaře, pěší a pěší se psy – je připraven v neděli 2. srpna v Jindřichovicích. Na zdejším fotbalovém hřišti začíná prezence účastníků v 8.30, na trasy se vyráží v 10 hodin. Registrovat se můžete do 1. srpna online na stránkách Živého Sokolovska a pak i na místě, startovné je 100 Kč při platbě předem a 150 Kč na místě. Zdolávat budete na kole cca 35 km, během zhruba 9 kilometrů a pěšmo cca 5 kilometrů. Více informací najdete na webových stránkách Živého Sokolovska.

Muzeum pro nejmenší

KDY: 31. července od 10 do 12 hodin

KDE: Muzeum Horní Slavkov

ZA KOLIK: vstupné jako do muzea: dospělí 30 Kč, děti do 6 let zdarma, děti do 15 let 15 Kč



Pokud přemýšlíte o pátečním dopoledním programu pro své děti, zkuste využít nabídku hornoslavkovského muzea. Můžete si tam přijít hrát na archeology. Prozkoumáte tajemné zákoutí za muzeem,vyzkoušíte si, jak se provádí vykopávky. "A kdo ví, třeba objevíme i malý poklad," slibují organizátoři akce Muzeum pro nejmenší. Je vhodná pro děti do 7 let. Budou pracovat s pískem, proto volte vhodné oblečení.