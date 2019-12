Novoroční koncert Pološera v Krásně

KDY: 4. ledna od 17 hodin

KDE: kostel sv. Kateřiny Krásno

ZA KOLIK: zdarma

V kostele sv. Kateřiny Alexandrijské, založeném již v polovině 14. století pro místní havíře, odehraje Pološero Novoroční koncert. "Přijďte se podívat, před kostelem si opéct buřty, dát si svařené víno, zazpívat si s námi koledy, pár našich vlastbích písniček a nechat se provést starými křesťanskými písněmi od středověkého Katalánska přes Normandii až na Moravu a zpátky do Čech," zvou členové kapely.

Tříkrálové muzicírování

KDY: 4. ledna od 20 hodin

KDE: Music club Alfa Sokolov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V sokolovském Music clubu Alfa se koná charitativní akce na podporu Tříkrálové sbírky a projektů Farní charity Sokolov. Vystoupí Stanislava Tothová a Kuba Toth, Beatové družstvo Sokolov. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Tříkrálovou sbírku.

Tříkrálový koncert

KDY: 4. ledna od 16 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie Kynšperk nad Ohří

ZA KOLIK: 70 Kč



Bára Zemanová & Band přijíždí do kynšperského kostela Nanebevzetí Panny Marie s vánočním programem, v němž české a americké písničky zazní v rockovějším kabátě. Vstupenky v ceně 70 korun jsou již v předprodeji v kině nebo budou k sehnání přímo na místě v den koncertu.

Výstava pokladniček

KDY: 4. a 5. ledna od 8 do 16 hodin

KDE: Muzeum Horní Slavkov

ZA KOLIK: plné vstupné 30 Kč



Ve slavkovském muzeu je až do 15. března k vidění výstava kasiček a pokladniček ze soukromé sbírky Jiřiny Sivákové z Bečova nad Teplou. Exponáty pocházejí z doby od 20. let minulého století po současnost. Výstavu můžete zhlédnout o víkendech od 8 do 16 hodin, ale i mimo tuto dobu, stačí se domluvit na tel. 723 310 398 nebo 773 688 368.