Hornická pouť trochu zeštíhlila

KDY: 5. září od 10 do 22 hodin

KDE: areál Sokolovské bytové

ZA KOLIK: 200 Kč

Oblíbená Hornická pouť má letos z bezpečnostních covidových důvodů „zeštíhlený“ scénář. Hlavní program se přesunul do areálu Sokolovské bytové od 10 do 22 hodin. Od 14 hodin postupně vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Sokolov, Laura a její tygři, The Backwards: World Beatles Show, Turbo a Jelen. V sektoru A budou navíc připraveni šermíři, kejklíř, tanečnice a stanoviště dobových soutěží. Součástí Hornické pouti je i Barevný běh, který startuje v 11 hodin ze Starého náměstí, a také výstavy. Ve foyer MDK budou ve 14.30 vernisáží zahájeny hned tři. Výstava Armády České republiky s tematikou armádních misí, výstava k 20. výročí Karlovarského kraje a výstava „Křišťálová noc“, PhDr. Vladimíra Bružeňáka. V klášterním kostele můžete zhlédnout výstavu výtvarného umění Romana Trabury Šumař v kostele.

Barevný běh vás ani letos nemine

KDY: 5. září od 11 hodin

KDE: Staré náměstí



Běh v záplavě barev se tradičně konalv rámci akce Hurá prázdniny. Tu ale bohužel zrušil letos koronavirus, Barevný běh však organizátoři přesunuli na Den horníků. Ředitel závodu Lukáš Červený vás zve na trasu dlouhou cca 4 kilometry. Start je tradičně na Starém náměstí a trasa pak povede centrem města. Závod je určen pro ženy, muže i děti s doporučenou dolní věkovou hranicí 12 let. Pořádá ho Městský dům kultury Sokolov. Pořadatelé současně všechny účastníky prosí, aby si na běh oblékli bílé tričko.

Folková Ohře bude v Sokolově

KDY: 5. září od 14 hodin

KDE: loděnice Sokolov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



„I když jsem říkal, že Folková Ohře v minulém roce je poslední, rozhodli jsme se udělat Folkovou Ohři jako setkání těch, kterým by chyběla,“ říká Míla Pražák, letitý pořadatel tohoto folkového festivalu. Letošní ročník bude pouze jednodenní a bude se konat v sokolovské loděnici. Pozvání přijaly kapely Sejfy, Poslední vagon, Frýda a company, Strašlivá podívaná, Roháči a Jauvajs. A současně se v tento den můžete těšit na III. ročník Duatlonu, ze Sokolova do Kynšperka se pojede na koloběžkách, z Kynšperka zpět do Sokolova pak lodí. Vstupné je na Folkovou Ohři tentokrát dobrovolné.

Lichožroutí workshop v knihovně

KDY: 5. září od 11 hodin

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma



Lichožroutí workshops výtvarnicí Galinou Miklínovou pořádá v sobotu loketská městská knihovna. Naučíte se na něm, jak si vyrobit vlastního lichožrouta. Ale pozor! Pokud se chcete dílny zúčastnit, je třeba se včas registrovat mailem na knihovna@mkloket.cz. Kapacita dílny je totiž omezená. Na workshop si vezměte s sebou: oblíbenou ponožku, korálky, drátek, kleště, nůžky. Děti do 8 let musí být v doprovodu rodičů. Na workshop navazuje v 15:00 vernisáž výstavy „V pohádkové říši Galiny Miklínové“ v Galerii na hradbách.

Těšte se na Rockovou plovárnu

KDY: 4. září od 14 hodin

KDE: volnočasový areál Rolava Karlovy Vary

ZA KOLIK: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě



Rockovou plovárnu chystá Agentura Vlny v pátek 4. září ve volnočasovém areálu Rolava. Vystoupí kapely Coda, Uriah Heep REVIVAL, KVeen: Queen Live Experience, Kozatay a Funky Monx. Vstupné je 150 korun v předprodeji a 200 korun zaplatíte na místě.

Swingové Babí léto v hrnčírně

KDY: 5. září od 14 hodin

KDE: hrnčírna Nový Drahov

ZA KOLIK: neuvedeno



Kvůli mimořádné situaci byl přeložen na příští rok i celý 27. ročník festivalu Hrnčířský swing v Novém Drahově. Ale úplně bez swingu ani letos pravidelní návštěvníci koncertů na dvoře hrnčírny v Novém Drahově nebudou. O první podzimní sobotě se bude totiž konat Swingové Babí léto v hrnčírně! Všem příznivcům swingu a dobré nálady zahrají Lucie Víšková & Jazz Cakes + hosté. Zpěvačka Lucie Víšková si již v Drahově s velkým úspěchem zazpívala s kapelou kornetisty Boba Zajíčka – ještě pod dívčím jménem Zemanová. Letos přijede s kapelou vlastní, ve které kromě jejího manžela, saxofonisty Luboše Víška, hrají ještě kytarista Honza Horych, kontrabasista Jakub Vohnout a bubeník Ali Siládi. Muzikanti, kteří již dvě desetiletí na svých vystoupeních dokazují spokojeným posluchačům, že nejen jazzoví veteráni dovedou parádně swingovat!