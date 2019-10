Svatováclavské vinobraní

KDY: 5. a 6. října od 10.00

KDE: hrad Loket

ZA KOLIK: 70 - 140 Kč

Tradiční Svatováclavské vinobraní, již 13. ročník, je připraveno na loketském hradě a v podhradí. Připravili tu pro vás k ochutnání i koupi vína od zavedených vinařů z úspěšných předchozích ročníků. Po oba dny se začíná v deset, v sobotu můžete koštovat až do 20, v neděli do 17 hodin. Vyhrávat vám bude Cimbálová muzika z Moravy, Stan and Tony Revival vás možná i zvedne k tanci. Kdo chce víc než víno, k dostání bude i mandlovice nebo burčák. Protože město řeší zejména při velkých akcích stále problémy s parkováním, nabízí pendlovou dopravu ze Sokolova a Karlových Varů a rovněž autobusy od bezplatného parkoviště P5 u novosedelského hřbitova.

Beseda s překladatelem z angličtiny

KDY: 5. října od 17.00

KDE: Městská knihovna Loket

ZA KOLIK: zdarma



Do Lokte přijede již podruhé respektovaný překladatel z angličtiny a politolog Viktor Janiš. Protože při besedě minulý rok musel z rodinných důvodů nenadále odjet a početné publikum se s ním jen nerado loučilo, souhlasil pan Janiš s další návštěvou Městské knihovny Loket letos. Překládá zejména díla anglicky píšících spisovatelů, například knihy od autorů Louise de Bernièrese, Isaaca Asimova a dalších autorů.

Křest alba End od Scream

KDY: 5. října od 19.30

KDE: Music Club Alfa

ZA KOLIK: 100 - 130 Kč



O support se postará kapela Shoe Cut, která návštěvníky dostane do té správné nálady. Trio se pohybuje na rozhraní jazzu, funky, reggae, hip hopu a občas zazní i příčná flétna. Po Shoe Cut bude následovat vystoupení End of Scream, při kterém poprvé zazní skladby z alba Sanctuary. Během koncertu bude pokřtěno album, které na svůj vznik čekalo čtyři roky od vydání debutu. Oproti albu Violincore je Sanctuary mnohem techničtější, melodičtější a zároveň tvrdší.

Program bude i na náměstí

KDY: 5. a 6. října od 13.00

KDE: Loket, náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Loketský hrad pořádá o víkendu tradiční Vinobraní. Program je připravený ale také na loketském náměstí. Ve stáncích zakoupíte občerstvení, drobné dárky, pochutiny či pivo k uhašení žízně. I tady budou své zboží nabízet vinaři. K tomu budou po oba dny hrát kapely. V sobotu ve 13 hodin hudební program zahájí Mimosvěty. Po nich přijde na řadu Zlatá pětka, Cajk, Jazzbooster a Těžko soudit motýla. V neděli začíná chodovské Bodlo. Následuje Poitín a produkci kapel zakončí Zajíc Company. Jednotliví účinkující se střídají po hodině a půl.

Hartenberské strašení

KDY: 5. října od 17.00

KDE: Hřebeny, Hartenberg

ZA KOLIK: 50 Kč



O víkendu je na Hartenbergu připravena tradiční akce pro bojechtivé návštěvníky Hartenberské strašení. „Trasa plná méně a více strašných strašidel se na vás těší. Doprovodný program vám zpestří čekání na strašidelnou stezku,“ zvou organizátoři.